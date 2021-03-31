Парковочные места в грязи ликвидировали, но не все этим довольны (обновлено)

Источник материала: Onliner

Квартирный вопрос — по Булгакову — испортил москвичей, а минчан, судя по всему, вовсю портит вопрос парковки. Стать во дворе хочется так сильно, что не зазорным считается уже не только нарушить правила дорожного движения, но и вымазаться в грязи не то по уши, не то по стекла. И такое нечистое парковочное место считается, по всей видимости, достаточно привлекательным для того, чтобы оградить его конусом от чужих посягательств.

Парковочные места в грязи

Двор на Ташкентской

Ужаснуться всех заставил пользователь нашего форума с ником GarbageCollector2. Место съемки: Минск, улица Ташкентская, окрестности дома №18/4.

— Похоже, появилась возможность получения эксклюзивного права на превращение участка газона в кашу грязи и размазывание ее по прилегающему к «парковке» асфальту. Кто-нибудь знает, сколько стоит? И конус выдают или надо покупать? И включена ли стоимость восстановления газона в месячную плату? На фото ниже красной линии — асфальт, закатан в грязь счастливыми обладателями парковочных мест, — отметил наш читатель.





Правила и кодекс

По стоимости, кстати, можем сориентировать.

За уничтожение газона предусмотрена ответственность по ч. 3 ст. 16.17 Кодекса об административных правонарушениях: «незаконные удаление, пересадка произрастающей в населенных пунктах древесно-кустарниковой растительности, не входящей в состав лесного фонда, либо повреждение такой растительности или ее уничтожение, либо повреждение или уничтожение цветников, газонов, расположенных в населенных пунктах», влекут наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя — от десяти до двухсот базовых величин, а на юридическое лицо — от двадцати до трехсот базовых величин.

Но это если кого-то привлекут по этой статье, что в случае с такими стихийными парковками крайне маловероятно. Водители знают: что-либо доказать трудно. Чьи конкретно действия привели к уничтожению газона, когда это произошло и так далее — ответить на эти вопросы не так просто. Некоторые, понимая, что с большой долей вероятности окажутся безнаказанными, пользуются ситуацией.

Есть, конечно, ответственность за нарушение п. 43.15 ПДД: «остановка и стоянка транспортных средств запрещаются на газонах и других участках с зелеными насаждениями». По ч. 1 ст. 18.18 КоАП остановка или стоянка транспортного средства с нарушением правил дорожного движения влекут наложение штрафа в размере одной базовой величины — 29 рублей, и то, если до этого дойдет. В общем, недорого, по крайней мере, недостаточно дорого, чтобы водители держались от зеленой зоны подальше.





А зачем конусы?

Отсюда столько грязи на улице Ташкентской, да и практически повсеместно в городских дворах.

Но в рассматриваемом случае особый интерес вызывают еще и пластиковые конусы. Наш читатель пришел к выводу, что с их помощью водители «бронируют» парковочные места в грязи.

— Часть парковочных мест во дворе застелена такой пластмассовой решеткой — там грязи значительно меньше, но тоже вид такой себе. Думаю, начало «приватизации» и было положено установкой этих сеток. И на этих местах еще как-то можно объяснить наличие конусов (хоть и понимаю, что тоже незаконно), — рассказал GarbageCollector2.





На дворе — трава. Так было когда-то и на Ташкентской. Уже когда-то давно.

— Прошлым летом вместо травы уже была раскатанная земля с кучей бугров — из-за таких вот «паркунов», собственно говоря, — считает наш читатель. — Травы там не видел никогда, и маловероятно, что увижу.

Между тем собеседник уверен, что автовладельцы могли бы найти другое, правильное с точки зрения ПДД место для парковки — было бы желание.

— С парковкой дела обстоят точно не так ужасно, как в новых районах. Не без проблем, конечно, но, покатавшись по дворам, почти всегда найдешь свободное место. Если вдруг нет — возле «Чижовка-Арены» (5 минут ходьбы) точно всегда есть места. Кроме этого, есть платные паркинги (35 рублей в месяц) — 10—15 минут ходьбы, — добавил GarbageCollector2.

35 рублей за паркинг — это лишь немногим больше суммы одного штрафа за нарушение ПДД. Но штраф, может, будет, может, не будет — вероятно, так рассуждают многие.





А как в других дворах?

В итоге Ташкентская встречает весну в грязи, которой во многих районах пока не видели. Даже на Ангарской, о схожих проблемах которой мы недавно упоминали, дела пока обстоят получше. Но, как говорится, вот они, перспективы.

Пользователь форума с ником minzurka опубликовал актуальные фото «благополучной» Ангарской.

















Другое мнение: «Боремся за то, чтобы обустроить у нас парковочные места»

Совершенно иной взгляд на ситуацию на улице Ташкентской предложила наша читательница Мария. Она рассказала корреспонденту Onliner, что живет в доме №18/4 уже 42 года и знает ситуацию с самого начала.

— Уже несколько лет мы всем двором боремся за то, чтобы обустроить у нас парковочные места. У нас четвертый корпус от дороги. В первых трех корпусах полностью сделаны капремонты в домах, расширены дороги, сделаны парковки. До нашего дома никак руки не доходят. У нас деревья стоят выше дома. Я подаю заявки в ЖЭС — у нас даже деревья никто не обрезает. При этом одно дерево уже упало на машину, к счастью, никого в этот момент не было рядом, — отметила женщина.

Жильцы, по ее словам, выступали с инициативой обустройства парковки во дворе и даже готовы были скинуться на нее. Но тогда инициативу не поддержали в районной администрации.

— Зато в 2015 году нас всех собрали в ЖЭСе и предоставили смету на 120 миллионов: сказали, что за эти деньги нам сделают 10 парковочных мест. По 12 миллионов за место — сумма не маленькая, скажем так. Естественно, люди отказались, — говорит Мария.

Она прислала ответ, подписанный директором ЖЭУ №6 Заводского района в 2017 году, на обращение.

— Нам дали разрешение на обустройство 15 парковочных мест. Были собраны по квартирам номера машин, поехали, купили настилы для экопарковки. Фишки там выставлены с одной целью: чтобы на эти места не заезжали большегрузы. Потому что двор узкий. Приезжают машины доставки, привозят людям бытовую технику. И все выполняют разворот через парковочное место, которое сделал человек. И вся грязь — она не от легковых машин. А от таких вот разворотов большегрузов, — отметила собеседница.





— То есть под грязью, которую видно на фото, эти решетки для экопарковки есть?

— Они разбитые уже в конец. И сейчас мы все ждем уже весны, чтобы закупить и уложить новые — мы делаем это каждую весну, — утверждает Мария.

— И на зеленой зоне никто не паркуется, все — только на решетках?

— Да.

Сегодня во дворе многолюдно. Приехали представители ЖЭСа, сотрудники ГАИ.

— Разрешение было нами получено, а сегодня представители ЖЭСа мне говорят, что не знают, где мы взяли это разрешение, и все мы сделали неправильно. Теперь нам собираются во дворе выставить 40 полусфер, чтобы оградить места парковок. При этом во двор постоянно приезжают скорые, потому что ковид. Два года назад у нас был пожар в 2 ночи, машины пожарные приезжали, благо у нас все машины стояли сбоку, и то еле добрались, потому что в соседних дворах, на пути к нам, плохо ехать. Не дай бог какой-нибудь пожар или еще что-то — до нас даже пожарные не доедут, — пожаловалась наша читательница.

Жильцы четвертого корпуса чувствуют себя ущемленными в правах, по сравнению с соседями.

— Добиться, чтобы у нас был капремонт или что-то еще, мы не можем. У нас есть 1-й корпус — образцово-показательный — там даже на подъездах картины нарисованы. У нас в 4-м корпусе не делается ничего. Отчисления на капремонт мы платим так же, как и остальные. При этом мы боремся за свой двор. Добились в ЖЭСе, нам поставили песочницу, мы сами ходили, песок в нее носили. Горку детскую поставили, качели поставили, — рассказала Мария.

Дополнено. Парковку ликвидировали, прорастет ли трава?

Спустя непродолжительное время мы узнали о том, что коммунальщики действительно ликвидировали то, что при определенной доле условности можно было счесть парковкой во дворе дома №18/4 по улице Ташкентской в Минске. Установлены столбики, въезд на некогда зеленую зону прегражден. Если помогут озеленители, появление свежей травы здесь не заставит себя ждать — весна же.

Наш читатель GarbageCollector2 рассказал корреспонденту Onliner, что столбики установили везде: и там, где было грязное месиво, и там, где и правда лежали сетки так называемой экопарковки.





Кстати, мы получили сообщения сразу от нескольких читателей, которые утверждали, вразрез с озвученным выше мнением, что автомобили парковались не только на таких сетках, но и просто на зеленой зоне, что и привело к столь плачевным для чистоты двора последствиям. Проверить это не представляется возможным, так что имеем две версии. Но возможно, если бы речь шла действительно только об оборудованных местах, никто и внимания бы не обратил на ситуацию на Ташкентской.

«Там, где были сеточки, все было относительно нормально, несмотря на то, что, насколько мне известно, их годами не меняли. Но грязи там все равно было несравнимо меньше, чем на том участке, где сеток не было, — он как раз и был изначально на фото», — отметил GarbageCollector2.





Такой порядок нравится не всем

Нельзя не отметить, что жильцы дома на Ташкентской хоть и получат, предположим, более чистый двор, с проблемой нехватки парковочных мест остаются, судя по всему, без чьей-либо поддержки. Да, проблема характерна практически для всего города, и да, едва ли возможным решением может быть уничтожение зеленых зон. Приходится признавать, что выход из ситуации не найден.

Тем не менее некоторые настроены враждебно к посягательствам на установившийся во дворе порядок, даже если этот порядок противоречит представлениям о том, каким должен быть двор и как нужно соблюдать правила.

В редакцию Onliner обратилась наша читательница.

«Вы не удосужились расспросить жильцов двора, а просто опубликовали мнение одного доносчика. Благодаря вашей статье моему мужу, инвалиду 2-й группы по ногам, теперь негде ставить машину. У нас двое маленьких детей. В магазин ходит он, и теперь донести сумки не представляется возможным», — написала она.

Женщина добавила, что дворы совершенно не рассчитаны на количество машин — парковаться негде.

«Я хочу подчеркнуть, что мы приводили в порядок парковочные места каждую весну. Все соседи и лично мы выходили и засевали травой парковочные места. Более того, эти места были оборудованы экопарковой. <...> А лишили нас мест конкретно из-за вашей некорректной публикации», — убеждена читательница.





Также она высказала свое личное мнение о состоянии окрестных территорий: «Между прочим, за стоянкой у нас прекрасное зеленое поле, так что зелени хватало и без парковочных мест».

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