Apple запатентовала «дырявый» iPhone

Источник материала: Onliner

Возможно, когда-то Apple выпустит iPhone, которые мы будет называть «дырявыми». Соответствующая патентная заявка уже есть. Дизайн смартфона в таком случае будет перекликаться с компьютером Mac Pro и монитором Pro Display XDR, пишет 9to5mac.

В Apple считают, что такая конструкция обеспечит смартфону эффективное охлаждение, небольшой вес и более прочную конструкцию. Но есть и недостаток — все эти многочисленные отверстия наверняка будут очень быстро забиваться пылью и грязью.





Стоит отметить, что Apple постоянно регистрирует множество патентов, однако далеко не все из них воплощаются в реальности.