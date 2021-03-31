|
Apple запатентовала «дырявый» iPhone
Источник материала: Onliner
Возможно, когда-то Apple выпустит iPhone, которые мы будет называть «дырявыми». Соответствующая патентная заявка уже есть. Дизайн смартфона в таком случае будет перекликаться с компьютером Mac Pro и монитором Pro Display XDR,
В Apple считают, что такая конструкция обеспечит смартфону эффективное охлаждение, небольшой вес и более прочную конструкцию. Но есть и недостаток — все эти многочисленные отверстия наверняка будут очень быстро забиваться пылью и грязью.
Стоит отметить, что Apple постоянно регистрирует множество патентов, однако далеко не все из них воплощаются в реальности.
Apple iOS, экран 6.1" OLED (1170x2532), Apple A14 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2815 мАч, 1 SIM
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возможно, когда-то Apple выпустит iPhone, которые мы будет называть «дырявыми». Соответствующая патентная заявка уже есть. Дизайн смартфона в таком случае будет...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)