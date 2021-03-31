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Apple запатентовала «дырявый» iPhone

31.03.2021 13:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Возможно, когда-то Apple выпустит iPhone, которые мы будет называть «дырявыми». Соответствующая патентная заявка уже есть. Дизайн смартфона в таком случае будет перекликаться с компьютером Mac Pro и монитором Pro Display XDR, пишет 9to5mac.

В Apple считают, что такая конструкция обеспечит смартфону эффективное охлаждение, небольшой вес и более прочную конструкцию. Но есть и недостаток — все эти многочисленные отверстия наверняка будут очень быстро забиваться пылью и грязью.

Apple запатентовала «дырявый» iPhone

Стоит отметить, что Apple постоянно регистрирует множество патентов, однако далеко не все из них воплощаются в реальности.

Смартфон Apple iPhone 12 128GB (черный)
15 отзывов
Apple iOS, экран 6.1" OLED (1170x2532), Apple A14 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2815 мАч, 1 SIM
2639 р.
32 предложения
Смартфоны Apple в Каталоге Onliner

 
 
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Возможно, когда-то Apple выпустит iPhone, которые мы будет называть «дырявыми». Соответствующая патентная заявка уже есть. Дизайн смартфона в таком случае будет...
 
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