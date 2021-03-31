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«В целях патриотического воспитания». Чиновники объяснили, зачем над «Каскадом» водрузили флаг

31.03.2021 13:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера над жилым комплексом «Каскад», прославившимся своими протестными настроениями, «развернули» большой красной-зеленый флаг. Знамя установили люди в камуфляже и балаклавах, приехавшие на серебристом микроавтобусе. В спецоперации было задействовано не менее семи человек, они же привезли с собой флагшток и полотнище. Работы были закончены ближе к вечеру, поэтому рассмотреть флаг хорошенько горожанам представилась возможность только сегодня.

Что ж, в такой ситуации от членов товарищества собственников ничего не зависит: крыша вроде их, но все все понимают. Любопытно другое: 26 марта из-под пера главы администрации Фрунзенского района С. А. Шкруднева вылетело письмо, согласно которому орган исполнительной власти просит ТС «в целях патриотического воспитания и учитывая предстоящие юбилейные мероприятия, посвященные 70-летию со дня образования Фрунзенского района г. Минска, установить до 1 апреля на крыше дома по адресу Скрыганова, 16, государственный флаг Республики Беларусь».

«В целях патриотического воспитания». Чиновники объяснили, зачем над «Каскадом» водрузили флаг
«В целях патриотического воспитания». Чиновники объяснили, зачем над «Каскадом» водрузили флаг

Любопытно, как изменилась риторика администрации: еще осенью 2020-го «фрунзенские» чиновники увещевали нас: «установка на крышах и фасадах многоквартирных жилых домов индивидуальных антенн и иных конструкций (в том числе растяжек с размещением на них синтетических тканей), за исключением конструкций для сушки белья, производится после получения согласования территориального подразделения архитектуры и градостроительства. Установка на фасадах, балконах, лоджиях, крышах спутниковых и иных антенн, а равно непринятие мер по поддержанию в надлежащем состоянии внешнего вида жилых домов, иных зданий, сооружений и ограждений влекут наложение штрафа в размере от двух до пятнадцати базовых величин».

«В целях патриотического воспитания». Чиновники объяснили, зачем над «Каскадом» водрузили флаг

Выходит, если установка конструкции не согласована, то «каскадовцы» еще и штраф могут получить. Причем, судя по всему, несмотря на просьбы администрации, «водружением» флага на крышу занималось все-таки не ТС и даже не застройщик, у которого в собственности в этом доме осталось всего семь квартир, а некие люди в форме. Чтобы выяснить, каким же образом флаг на крыше высотки стал легальным, Onliner набрал номер составителя письма, которое подписал глава администрации. Однако трубку никто так и не поднял. Для прояснения ситуации мы направили официальный запрос в администрацию Фрунзенского района, как только будет получен ответ, мы его опубликуем.

«В целях патриотического воспитания». Чиновники объяснили, зачем над «Каскадом» водрузили флаг

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера над жилым комплексом «Каскад», прославившимся своими протестными настроениями, «развернули» большой красной-зеленый флаг. Знамя установили люди...
 
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