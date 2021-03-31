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«В целях патриотического воспитания». Чиновники объяснили, зачем над «Каскадом» водрузили флаг
Источник материала: Onliner
Вчера над жилым комплексом «Каскад», прославившимся своими протестными настроениями, «развернули» большой красной-зеленый флаг. Знамя установили люди в камуфляже и балаклавах, приехавшие на серебристом микроавтобусе. В спецоперации было задействовано не менее семи человек, они же привезли с собой флагшток и полотнище. Работы были закончены ближе к вечеру, поэтому рассмотреть флаг хорошенько горожанам представилась возможность только сегодня.
Что ж, в такой ситуации от членов товарищества собственников ничего не зависит: крыша вроде их, но все все понимают. Любопытно другое: 26 марта из-под пера главы администрации Фрунзенского района С. А. Шкруднева вылетело письмо, согласно которому орган исполнительной власти просит ТС «в целях патриотического воспитания и учитывая предстоящие юбилейные мероприятия, посвященные 70-летию со дня образования Фрунзенского района г. Минска, установить до 1 апреля на крыше дома по адресу Скрыганова, 16, государственный флаг Республики Беларусь».
Любопытно, как изменилась риторика администрации: еще осенью 2020-го «фрунзенские» чиновники
Выходит, если установка конструкции не согласована, то «каскадовцы» еще и штраф могут получить. Причем, судя по всему, несмотря на просьбы администрации, «водружением» флага на крышу занималось все-таки не ТС и даже не застройщик, у которого в собственности в этом доме осталось всего семь квартир, а некие люди в форме. Чтобы выяснить, каким же образом флаг на крыше высотки стал легальным, Onliner набрал номер составителя письма, которое подписал глава администрации. Однако трубку никто так и не поднял. Для прояснения ситуации мы направили официальный запрос в администрацию Фрунзенского района, как только будет получен ответ, мы его опубликуем.
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Вчера над жилым комплексом «Каскад», прославившимся своими протестными настроениями, «развернули» большой красной-зеленый флаг. Знамя установили люди...
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