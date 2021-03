Камэры на Акрэсьціна заліваюць канцэнтраванай хлёркай. Доктар тлумачыць, чым гэта шкодна

Источник материала: Свабода

Вязьні з Акрэсьціна заяўляюць, што, сярод іншых катаваньняў, іхныя камэры заліваюць канцэнтраваным растворам хлёрнай вапны. Як гэта шкодзіць здароўю чалавека?

Мастачка Ліза Ганчарова пасьля вызваленьня сказала, што камэру, дзе яна знаходзілася ў ЦІП на Акрэсьціна, пэрыядычна залівалі хлёркай.

«Зачынялі „кармушку“, закрывалі ўвесь кісларод і проста залівалі хлёркай. Мы гэтым дыхалі, у нас запалілася сьлізістая ва ўсіх. Рабілі гэта з пэрыядычнасьцю раз на два дні», — расказала дзяўчына.

Старшыня Аб’яднанай грамадзянскай партыі Мікалай Казлоў падчас працэсу над ім у судзе Цэнтральнага раёну Менску сказаў, што кепска сябе адчувае, падвысіўся ціск, бо суткі сядзеў у ізалятары на Акрэсьціна ў камэры на аднаго, дзе былі 8 чалавек. А на падлогу вылілі пад 20 літраў канцэнтраванага раствору хлёркі. Ён заявіў, што праз стан здароўя ня можа паўнавартасна ўдзельнічаць у працэсе.

У лістападзе электрамантажнік Юры Шафранскі расказаў « Белсату », што ў камэру на Акрэсьціна залівалі хлёрку.

«У камэру залівалі вядро хлёркі, паўдня балота стаяла. Яны самі да нас баяліся заходзіць, таму што смурод стаяў», — падзяліўся ён.

