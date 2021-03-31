ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Видеомост ко Дню единения народов Беларуси и России

31.03.2021 14:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

В 1996 году президенты двух государств подписали договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии", что положило начало процессу взаимной интеграции стран. Ровно через год, 2 апреля 1997 года был подписан Договор о Союзе Беларуси и России.

Основными целями создания Союза было стремление повысить уровень жизни народов, укрепить отношения братства, дружбы и сотрудничества в политической, экономической, социальной и других областях, обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие государств-участников на основе объединения их материальных и интеллектуальных потенциалов.

В ходе видеомоста участники обсудят основные направления регионального сотрудничества; возможности развития экономических связей между белорусскими и российскими предприятиями; поддержку туристической отрасли, оказавшейся в сложной ситуации в период пандемии, а также совместных культурных проектов.  

Участники видеомоста в Минске:

  • председатель Координационного совета руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников при Посольстве Российской Федерации в Республике Беларусь Андрей ГЕРАЩЕНКО;
  • председатель Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства Республики Беларусь Андрей КОПЫТОК;
  • председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Беларуси Филипп ГУЛЫЙ (по зуму);
  • генеральный директор Международного фонда поддержки деятелей культуры и искусства Андрей ЛОПАЦКИЙ.

В Симферополе:

  • председатель РНКА "Белорусы Крыма" Роман ЧЕГРИНЕЦ;
  • первый врио АНО "Южный региональный Центр поддержки экспорта" Министерства экономического развития Республики Крым Ксения СЛУЦКАЯ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в онлайн-встрече, трансляция которой пройдет в пятницу, 2 апреля, в 12:00 на сайте информационного агентства и радио Sputnik Беларусь.

Свои вопросы вы можете прислать:

p.antonov@sputniknews.com,

тел +375 (29) 550 06 31 (Telegram), + 375 29 676 02 59 (Viber и WhatsApp). 

Павел Антонов

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пятницу, 2 апреля, в 12:00, в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь в онлайн-формате пройдет видеомост Минск – Симферополь, приуроченный ко Дню единения народов...
 
Новости дня
Новости разные
 
Известный аналитик рассказал о камерах iPhone 13 - вот чего ждать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by