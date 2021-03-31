Видеомост ко Дню единения народов Беларуси и России

Источник материала: Sputnik Беларусь

В 1996 году президенты двух государств подписали договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии", что положило начало процессу взаимной интеграции стран. Ровно через год, 2 апреля 1997 года был подписан Договор о Союзе Беларуси и России.

Основными целями создания Союза было стремление повысить уровень жизни народов, укрепить отношения братства, дружбы и сотрудничества в политической, экономической, социальной и других областях, обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие государств-участников на основе объединения их материальных и интеллектуальных потенциалов.

В ходе видеомоста участники обсудят основные направления регионального сотрудничества; возможности развития экономических связей между белорусскими и российскими предприятиями; поддержку туристической отрасли, оказавшейся в сложной ситуации в период пандемии, а также совместных культурных проектов.

Участники видеомоста в Минске:

председатель Координационного совета руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников при Посольстве Российской Федерации в Республике Беларусь Андрей ГЕРАЩЕНКО;

председатель Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства Республики Беларусь Андрей КОПЫТОК;

председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Беларуси Филипп ГУЛЫЙ (по зуму);

генеральный директор Международного фонда поддержки деятелей культуры и искусства Андрей ЛОПАЦКИЙ.

В Симферополе:

председатель РНКА "Белорусы Крыма" Роман ЧЕГРИНЕЦ;

первый врио АНО "Южный региональный Центр поддержки экспорта" Министерства экономического развития Республики Крым Ксения СЛУЦКАЯ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в онлайн-встрече, трансляция которой пройдет в пятницу, 2 апреля, в 12:00 на сайте информационного агентства и радио Sputnik Беларусь.

Свои вопросы вы можете прислать:

p.antonov@sputniknews.com ,

тел +375 (29) 550 06 31 ( Telegram ), + 375 29 676 02 59 (Viber и WhatsApp).

Павел Антонов

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