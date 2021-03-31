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Видеомост ко Дню единения народов Беларуси и России
31.03.2021 14:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В 1996 году президенты двух государств подписали договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии", что положило начало процессу взаимной интеграции стран. Ровно через год, 2 апреля 1997 года был подписан Договор о Союзе Беларуси и России.
Основными целями создания Союза было стремление повысить уровень жизни народов, укрепить отношения братства, дружбы и сотрудничества в политической, экономической, социальной и других областях, обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие государств-участников на основе объединения их материальных и интеллектуальных потенциалов.
В ходе видеомоста участники обсудят основные направления регионального сотрудничества; возможности развития экономических связей между белорусскими и российскими предприятиями; поддержку туристической отрасли, оказавшейся в сложной ситуации в период пандемии, а также совместных культурных проектов.
Участники видеомоста в Минске:
В Симферополе:
Приглашаем представителей СМИ принять участие в онлайн-встрече, трансляция которой пройдет в пятницу, 2 апреля, в 12:00 на сайте информационного агентства и радио Sputnik Беларусь.
Свои вопросы вы можете прислать:
тел +375 (29) 550 06 31 (
Павел Антонов
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В пятницу, 2 апреля, в 12:00, в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь в онлайн-формате пройдет видеомост Минск – Симферополь, приуроченный ко Дню единения народов...
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