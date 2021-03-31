Очень редкое дело. В Гродно брестчанина задержали за коммерческий шпионаж

Источник материала: Tut.by

В Гродно выявили предприимчивого брестчанина, который пытался продать сведения о кредитных договорах. Сделка была пресечена во время встречи с покупателем, сообщает милиция.





Когда-то 32-летний житель Бреста работал представителем банка, сотрудничавшего с фирмой, которая устраивала презентации посуды, одеял и прочей продукции, которую можно приобрести прямо на выставке. Как правило, стоит такой товар недешево, и покупатели прямо на месте берут кредиты. Мужчина, уже не являясь сотрудником банка, но имея логин и пароль, выкачал данные должников, незаконно завладел сведениями о 200 кредитополучателях.

Покупателем хотел стать сотрудник фирмы, защищающей права потребителей, в том числе — потерпевших в суде. Сведения о потенциальных клиентах продавец намеревался продать за 4 тысячи долларов.

В действиях мужчины усмотрели коммерческий шпионаж. Возбуждено уголовное дело по ст. 254 УК. Это довольно редкая статья, таких уголовных дел, говорят в милиции, не было в последние несколько лет.