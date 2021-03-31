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Виталий Кутузов прокомментировал поражение 0:8 от Бельгии
Источник материала: Tut.by
Один из самых известных белорусских футболистов, экс-нападающий БАТЭ, «Милана», «Пармы» и «Бари» Виталий Кутузов
«0:8. Это просто наше место, и оно уже давно там. Даже если закрыть глаза. Лет 30 гандикапа. Но в жизни есть белые и черные полосы», – написал Кутузов в Instagram.
Также экс-форвард сборной Беларуси процитировал Михаила Булгакова из романа «Мастер и Маргарита»:
«Что-нибудь случится непременно, потому что не бывает так, чтобы что-нибудь тянулось вечно».
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