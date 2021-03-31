Виталий Кутузов прокомментировал поражение 0:8 от Бельгии

Источник материала: Tut.by

Один из самых известных белорусских футболистов, экс-нападающий БАТЭ, «Милана», «Пармы» и «Бари» Виталий Кутузов прокомментировал поражение сборной Беларуси от команды Бельгии (0:8) в матче квалификации ЧМ-2022.



Фото: Олег Киндар, TUT.BY

«0:8. Это просто наше место, и оно уже давно там. Даже если закрыть глаза. Лет 30 гандикапа. Но в жизни есть белые и черные полосы», – написал Кутузов в Instagram.

Также экс-форвард сборной Беларуси процитировал Михаила Булгакова из романа «Мастер и Маргарита»:

«Что-нибудь случится непременно, потому что не бывает так, чтобы что-нибудь тянулось вечно».