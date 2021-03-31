Известный аналитик рассказал о камерах iPhone 13 - вот чего ждать

Источник материала: Tut.by

Во второй половине года — предположительно, в сентябре — Apple представит новую линейку смартфонов iPhone 13. Известный точными прогнозами аналитик Минг-Чи Куо рассказал, что ждать от их камер. Об этом сообщает MacRumors .



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Так, по мнению Куо, вся четверка смартфонов — iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro — все так же будет оснащаться основной камерой из трех модулей. При этом основная (широкоугольная), по его словам, не изменится в сравнении с теми, что устанавливаются в серии iPhone 12. Только в предполагаемом iPhone 13 Pro Max диафрагма станет f/1.5 вместо f/1.6.

При этом в Сети полагают, что в линейке iPhone 13 улучшатся ультраширокоугольные фотомодули. Так, в Barclays ранее заявляли, что их диафрагма составит f/1.8 против f/2.4 в iPhone 12. Это поможет собирать больше света. А еще сам Куо ранее заявлял, что система стабилизации изображения со смещением сенсора с iPhone 12 Pro Max перекочует во всю линейку iPhone 13.

Также, по словам Куо, в iPhone 13 и iPhone 13 Pro уменьшится вырез под систему фронтальных датчиков распознавания лица Face ID. Кроме того, в Pro-моделях экраны смогут работать на частоте обновления в 120 Гц.