ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Известный аналитик рассказал о камерах iPhone 13 - вот чего ждать

31.03.2021 14:05 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Во второй половине года — предположительно, в сентябре — Apple представит новую линейку смартфонов iPhone 13. Известный точными прогнозами аналитик Минг-Чи Куо рассказал, что ждать от их камер. Об этом сообщает MacRumors.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Так, по мнению Куо, вся четверка смартфонов — iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro — все так же будет оснащаться основной камерой из трех модулей. При этом основная (широкоугольная), по его словам, не изменится в сравнении с теми, что устанавливаются в серии iPhone 12. Только в предполагаемом iPhone 13 Pro Max диафрагма станет f/1.5 вместо f/1.6.

При этом в Сети полагают, что в линейке iPhone 13 улучшатся ультраширокоугольные фотомодули. Так, в Barclays ранее заявляли, что их диафрагма составит f/1.8 против f/2.4 в iPhone 12. Это поможет собирать больше света. А еще сам Куо ранее заявлял, что система стабилизации изображения со смещением сенсора с iPhone 12 Pro Max перекочует во всю линейку iPhone 13.

Также, по словам Куо, в iPhone 13 и iPhone 13 Pro уменьшится вырез под систему фронтальных датчиков распознавания лица Face ID. Кроме того, в Pro-моделях экраны смогут работать на частоте обновления в 120 Гц.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девайсы, вероятно, представят уже в сентябре.
 
Новости дня
Новости разные
 
Неофициально: Зингмана отпустили из конголезской тюрьмы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by