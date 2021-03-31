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Ночью в Минске сотрудники ГАИ задержали пьяного бесправника на BMW
Источник материала: Tut.by
Инспекторы задержали нетрезвого бесправника в Минске,
— Ночью 31 марта во дворе дома № 78 по улице Кижеватова инспекторы ДПС остановили BMW, за рулем которого находился мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Медосвидетельствование показало 1,75 промилле алкоголя, — проинформировали в ГАИ.
В ходе разбирательства также выяснилось, что мужчина был лишен права управления в 2018 году за аналогичное нарушение.
На водителя инспекторы составили административные протоколы.
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На нарушителя инспекторы составили административные протоколы.
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