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Ночью в Минске сотрудники ГАИ задержали пьяного бесправника на BMW

31.03.2021 14:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Инспекторы задержали нетрезвого бесправника в Минске, сообщили в столичной ГАИ.

— Ночью 31 марта во дворе дома № 78 по улице Кижеватова инспекторы ДПС остановили BMW, за рулем которого находился мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Медосвидетельствование показало 1,75 промилле алкоголя, — проинформировали в ГАИ.

В ходе разбирательства также выяснилось, что мужчина был лишен права управления в 2018 году за аналогичное нарушение.

На водителя инспекторы составили административные протоколы.

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Теги: Минск
 
 
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На нарушителя инспекторы составили административные протоколы.
 
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