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Источники: Александр Зингман освобожден из конголезской тюрьмы

31.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Сообщается, что бизнесмену так и не были предъявлены обвинения. Сейчас он находится в Зимбабве.

Об этом Нашей Ніве рассказали источники, знакомые с ситуацией. Сообщается, что 31 марта Зингман был освобожден из конголезского СИЗО без предъявления обвинений. Он уже в Зимбабве.

Источники: Александр Зингман освобожден из конголезской тюрьмы

Напомним, 23 марта почетный консул Зимбабве в Беларуси Александр Зингман, с которым многие связывают вопросы поставки оружия и драгоценностей, был задержан в аэропорту Лубумбаши (Демократическая Республика Конго).

Точная причина задержания Зингмана так и не была объявлена.

По информации местных СМИ, Зингман был арестован конголезской полицией в Лубумбаши после встречи с бывшим президентом страны Жозефом Кабилой. Они якобы обсуждали поставки оружия. В Aftrade DMCC эту информации опровергают.

Жена Александра Зингмана Елизавета со своей стороны опасалась, что задержание ее мужа «было политически мотивировано».

Эксперты отмечали, что Александр Зингман владеет довольно серьезной информацией по поводу схем и функционирования белорусского режима. Ранее на вопрос, может ли Зингман обменять информацию, которой владеет в отношении белорусских властей, на иммунитет от преследования, эксперт Аналитического центра «Стратегия» Виктория Василевич отметила:

— Безусловно, показательно место ареста — Африка. И, судя по видео задержания, сопротивление Зингман оказывал, понимая, чем он рискует. Поэтому нужно понаблюдать за развитием событий. Но я понимаю, что этот человек будет спасать в первую очередь себя и свой бизнес, а никак не думать о других. Но, в любом случае, это очень плохой звонок.

 
 
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Сообщается, что бизнесмену так и не были предъявлены обвинения. Сейчас он находится в Зимбабве.
 
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