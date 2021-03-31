Источники: Александр Зингман освобожден из конголезской тюрьмы

Источник материала: Салiдарнасць

Сообщается, что бизнесмену так и не были предъявлены обвинения. Сейчас он находится в Зимбабве.

Об этом Нашей Ніве рассказали источники, знакомые с ситуацией. Сообщается, что 31 марта Зингман был освобожден из конголезского СИЗО без предъявления обвинений. Он уже в Зимбабве.





Напомним, 23 марта почетный консул Зимбабве в Беларуси Александр Зингман, с которым многие связывают вопросы поставки оружия и драгоценностей, был задержан в аэропорту Лубумбаши (Демократическая Республика Конго).

Точная причина задержания Зингмана так и не была объявлена.

По информации местных СМИ, Зингман был арестован конголезской полицией в Лубумбаши после встречи с бывшим президентом страны Жозефом Кабилой. Они якобы обсуждали поставки оружия. В Aftrade DMCC эту информации опровергают.

Жена Александра Зингмана Елизавета со своей стороны опасалась , что задержание ее мужа «было политически мотивировано».

Эксперты отмечали, что Александр Зингман владеет довольно серьезной информацией по поводу схем и функционирования белорусского режима. Ранее на вопрос, может ли Зингман обменять информацию, которой владеет в отношении белорусских властей, на иммунитет от преследования, эксперт Аналитического центра «Стратегия» Виктория Василевич отметила :

— Безусловно, показательно место ареста — Африка. И, судя по видео задержания, сопротивление Зингман оказывал, понимая, чем он рискует. Поэтому нужно понаблюдать за развитием событий. Но я понимаю, что этот человек будет спасать в первую очередь себя и свой бизнес, а никак не думать о других. Но, в любом случае, это очень плохой звонок.