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Источники: Александр Зингман освобожден из конголезской тюрьмы
31.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Сообщается, что бизнесмену так и не были предъявлены обвинения. Сейчас он находится в Зимбабве.
Об этом
Напомним, 23 марта почетный консул Зимбабве в Беларуси Александр Зингман, с которым многие связывают вопросы поставки оружия и драгоценностей, был задержан в аэропорту Лубумбаши (Демократическая Республика Конго).
Точная причина задержания Зингмана так и не была объявлена.
По информации местных СМИ, Зингман
Жена Александра Зингмана Елизавета со своей стороны
Эксперты отмечали, что Александр Зингман владеет довольно серьезной информацией по поводу схем и функционирования белорусского режима. Ранее на вопрос, может ли Зингман обменять информацию, которой владеет в отношении белорусских властей, на иммунитет от преследования, эксперт Аналитического центра «Стратегия» Виктория Василевич
— Безусловно, показательно место ареста — Африка. И, судя по видео задержания, сопротивление Зингман оказывал, понимая, чем он рискует. Поэтому нужно понаблюдать за развитием событий. Но я понимаю, что этот человек будет спасать в первую очередь себя и свой бизнес, а никак не думать о других. Но, в любом случае, это очень плохой звонок.
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Сообщается, что бизнесмену так и не были предъявлены обвинения. Сейчас он находится в Зимбабве.
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