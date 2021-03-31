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Депутатов Европарламента призвали поддержать перенос ЧЕ по велоспорту из Минска

31.03.2021 14:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Народное антикризисное управление (НАУ) предложило депутатам Европарламента поддержать перенос чемпионата Европы по велоспорту из Минска.

Депутатов Европарламента призвали поддержать перенос ЧЕ по велоспорту из Минска
Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Как сообщает телеграм-канал НАУ, более чем 300 депутатам направлены личные обращения, в которых им предложено присоединиться к открытому письму Европейского парламента в адрес президента Европейского союза велосипедистов (UEC) Энрико Делла Каса о переносе чемпионата Европы.

«Такой крупный турнир не может проводиться в стране, где грубые нарушения прав человека были неоднократно установлены, зафиксированы и неопровержимо доказаны. Велоспорт не должен ассоциироваться с поддержкой насильственных действий диктатора», — заявил Вадим Кривошеев, ответственный в НАУ за молодежную политику и спорт.

Чемпионат Европы по велоспорту на треке должен пройти в Минске с 23 по 27 июня 2021 года. Белорусский фонд спортивной солидарности добивается переноса соревнований из Беларуси.

Ранее Совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) лишил Беларусь права проводить чемпионат мира 2021 года после масштабной общественной кампании за перенос соревнований.

 

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Теги: Минск
 
 
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Народное антикризисное управление (НАУ) предложило депутатам Европарламента поддержать перенос чемпионата Европы по велоспорту из Минска.
 
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