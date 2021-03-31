Март на бирже завершился падением доллара и евро

Последние в марте торги на БВФБ завершились падением двух из трех основных иностранных валют.



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Евро потерял 0,002 пункта и завершил сегодняшнюю сессию на отметке 3,0789 белорусского рубля.

Упал и доллар. Минус составил 0,0011 пункта — 2,6231 белорусского рубля.

В свою очередь российский рубль укрепился на 0,0054 пункта — 3,4694 белорусского рубля за 100 российских.

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