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Сергей Зикрацкий исключен из Минской областной коллегии адвокатов

31.03.2021 14:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Минская областная коллегия адвокатов на прошедшем 31 марта заседании Совета приняла решение о прекращении действия адвокатской лицензии Сергея Зикрацкого.

«Как адвокат я уже не имею право работать», - сообщил Зикрацкий агентству Белапан. Он сказал, что не решил, будет ли обжаловать свое исключение из коллегии.

Накануне Зикрацкий написал в «Фейсбуке», что его исключение из коллегии адвокатов решили форсировать.

«В предыдущих случаях непрохождения аттестации коллегия адвокатов ждала, пока Минюст прекратит действие лицензии, а только потом исключала адвоката. Теперь же коллегия адвокатов решила быть первой. Минюст мою лицензию еще не забрал, но заседание по исключению меня из коллегии адвокатов запланировано уже на 31 марта», — отметил он.

Как сообщалось, защитник 24 марта не прошел внеплановую аттестацию квалификационной комиссии. Ранее, Зикрацкий говрил, что основанием для вызова на переаттестацию стал ряд его комментариев в СМИ. Минюст посчитал, что эти комментарии не в полной мере соответствуют законодательству, а потому свидетельствуют о ненадлежащем исполнении адвокатом своих профессиональных обязанностей.

Зикрацкий является защитником юриста Максима Знака, сотрудницы «Пресс-клуба» Аллы Шарко. Ранее защищал журналистку Екатерину Андрееву (Бахвалову), медиапортал tut.by в деле о лишении его статуса СМИ, других политзаключенных.

 
 
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Минская областная коллегия адвокатов на прошедшем 31 марта заседании Совета приняла решение о прекращении действия адвокатской лицензии Сергея Зикрацкого.
 
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