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Головченко приказал за 3 месяца завершить H-Oil долгострой на Мозырском НПЗ

31.03.2021 14:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Премьер Беларуси Роман Головченко потребовал за 3 месяца закончить строительство и запустить комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков (H-Oil) на Мозырском НПЗ.

Речь идет о проекте, обсуждение которого началось в середине «нулевых», а первый срок сдачи комплекса, призванного увеличить глубину переработки нефти на предприятии с нынешних 73% до 90%, датировался 2017 годом.

Затем, срок сдачи проекта стоимостью в $1,45 млрд. был перенесен на 2019 год, потом на 2021…

На сегодняшний день строительно-монтажные работы выполнены на основных установках комплекса на 87-100%, на объектах общезаводского хозяйства - на 100%. На установке производства водорода выполнен первый пуск: 30 января получили водород. На установке производства серы строительно-монтажные работы выполнены на 99,5%. На комбинированной установке гидрокрекинга строительно-монтажные работы выполнены на 89%.

То есть через 3 месяца все цифры должны подтянуться к «100%». Посмотрим, через 3 месяца какого года это произойдет.

Кстати, доводку комплекса (запуск) готовят или помогают подготовить специалисты азербайджанской госкомпании Socar. Возможно, этот факт объясняет, почему Беларусь продолжает импортировать Azeri Light: приглашенные специалисты не имеют навыка настройки оборудования под российскую Urals. То есть, поставлена задача – запустить, а уж дальше, беларусы, сами перенастраивайте.

Мозырский НПЗ в январе-феврале переработал 1,563 млн. т нефти, показав рост в 62,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, когда нефть доставлялась в страну танкерами. В марте предприятие планирует переработать 815 тыс. т нефти.

 
 
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Премьер Беларуси Роман Головченко потребовал за 3 месяца закончить строительство и запустить комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков (H-Oil) на Мозырском...
 
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