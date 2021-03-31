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Давыдько об "антигосударственных" СМИ: Надо привыкать жить как на войне
Источник материала: Партизан
Депутат нижней палаты белорусского парламента и глава провластной «Белой Руси» Геннадий Давыдько заявил, что готовятся изменения в закон о СМИ.
И что журналисты и белорусы должны привыкать жить «по военному времени». И быть «лояльными».
“Что тут комментировать, надо быть лояльными, надо быть законопослушными”, — сказал он в
“Сейчас в готовящихся изменениях в закон о СМИ, если мероприятие не разрешено по закону, то любой журналист, находящийся там, уже не журналист, а просто гражданин, который участвует в несанкционированном мероприятии. Я считаю это правильно”, — цитирует Давыдько
Геннадий Давыдько пожаловался, что «сейчас много одиозных средств массовой коммуникации, которые работают в интернете, у которых миллионные посещения, где постоянно идет непрекращающийся ежесуточный митинг против действующего президента, власти».
В связи с этим, депутат сделал вывод, что в мире идет «информационная война» и белорусам надо «уже привыкать жить по военному времени, т.е. отвечать за свое слово, поступок. И ответственность другая».
«Любое СМИ — это уже огневая точка или противника, или союзника. И подавление огневых точек противника, это один из постулатов боевых действий», — заявил Геннадий Давыдько.
На госканале СТВ предложили в Беларуси навести «порядок» и привели в пример виселицы и расстрелы немецкими оккупантами
Кстати, совсем недавно ведущий телеканала СТВ Алексей Голиков привел пример того, как видит будущее Беларуси. Он вспомнил методы нацистской Германии на оккупированных территориях: расстрелы и виселицы. А потом предложил навести «немецкий порядок» в Беларуси.
Людей выходящих на протесты, ведущий назвал “потерявшими достоинство и человеческий облик», а себя назвал сторонником “непопулярных недемократических силовых методов наведения порядка”.
Власти войну проиграли
Заметим, что Геннадий Давыдько давно говорит военными терминами, когда речь заходит о СМИ. Депутат даже признался, что власти эту войну проиграли.
«Когда говорили о третьей мировой войне, не предполагали, что она будет вестись на информационном поле. И на этом поле мы пока проигрываем. Единственный путь спасения суверенитета, независимости Беларуси я вижу в строительстве Союзного государства. Пока эти одурманенные ребята бело-красно-белой бритвой перерезают горло свой родине, задача журналистов, медийных персон повысить свой профессионализм и работать вместе с российскими СМИ. Как парламентарий, я собираюсь этим серьезно заниматься», — пообещал он.
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Депутат нижней палаты белорусского парламента и глава провластной «Белой Руси» Геннадий Давыдько заявил, что готовятся изменения в закон о СМИ. При этом...
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