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Евро упал ниже 100-дневного минимума

31.03.2021 14:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский рубль на торгах 31 марта девальвировался к российскому рублю, но укрепился к доллару и евро.

Корзина валют сегодня по итогам торгов подорожала на 0,06%, а по итогам месяца она подешевела на 0,83%.

Курс доллара снизился всего на 0,0011 BYN до 2,6231 BYN/USD.

Доллар за последние четыре дня дешевеет третий раз, но суммарно он потерял лишь 0,0048 BYN, а меньше недели назад курс доллара находился на максимуме за 48 дней.

Курс евро упал на 0,0020 BYN до 3,0789 BYN/EUR.

Евро непрерывно дешевеет уже шестые торги подряд. За это время евровалюта подешевела на 0,0368 BYN и оказалась на минимуме за 3,5 месяца.

Курс российского рубля вырос на 0,0054 BYN до 3,4694 BYN/100 RUB.

Рубль РФ за последние пять торгов дорожает уже четвёртый раз. Его стоимость за это время выросла на 0,0182 BYN, а до этого она находилась на минимуме за 54 дня.

Центробанк России


Доллар сегодня немного подешевел к российскому рублю вместе с евро на торгах Московской биржи. Так, к 11:30 средневзвешенный курс доллара снизился на 6 копеек до 75,6373 российских рублей. Аналогичный курс евро опустился на 6 копеек до 88,82 российских рублей.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский рубль на торгах 31 марта девальвировался к российскому рублю, но укрепился к доллару и евро.
 
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