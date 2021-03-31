Евро упал ниже 100-дневного минимума

Корзина валют сегодня по итогам торгов подорожала на 0,06%, а по итогам месяца она подешевела на 0,83%.





Курс доллара снизился всего на 0,0011 BYN до 2,6231 BYN/USD.





Доллар за последние четыре дня дешевеет третий раз, но суммарно он потерял лишь 0,0048 BYN, а меньше недели назад курс доллара находился на максимуме за 48 дней.





Курс евро упал на 0,0020 BYN до 3,0789 BYN/EUR.





Евро непрерывно дешевеет уже шестые торги подряд. За это время евровалюта подешевела на 0,0368 BYN и оказалась на минимуме за 3,5 месяца.





Курс российского рубля вырос на 0,0054 BYN до 3,4694 BYN/100 RUB.





Рубль РФ за последние пять торгов дорожает уже четвёртый раз. Его стоимость за это время выросла на 0,0182 BYN, а до этого она находилась на минимуме за 54 дня.





Центробанк России





Доллар сегодня немного подешевел к российскому рублю вместе с евро на торгах Московской биржи. Так, к 11:30 средневзвешенный курс доллара снизился на 6 копеек до 75,6373 российских рублей. Аналогичный курс евро опустился на 6 копеек до 88,82 российских рублей.