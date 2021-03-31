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В посольствах РФ работают одни шпионы? Теперь и Италия высылает российских "дипломатов"

31.03.2021 14:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Италия немедленно высылает двух российских сотрудников посольства, подозреваемых в противозаконных действиях, говорится в сообщении главы МИД республики Луиджи Ди Майо в Facebook.



"Вызванному в МИД послу РФ в Италии был выражен протест итальянского правительства. Он также был проинформирован о немедленной высылке двух сотрудников [посольства], замешанных в серьезном деле [о шпионаже]. 

Благодарю наши спецслужбы и все государственные органы, работающие на благо безопасности нашей страны", - цитирует заявление министра ТАСС.

Заметим, что это далеко не первый случай, когда сотрудников российских посольств в странах ЕС высылают из-за обвинений или подозрений в шпионаже. Причем в последнее время такие новости появляются слишком часто.
 
 
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Италия немедленно высылает двух российских сотрудников посольства, подозреваемых в противозаконных действиях, говорится в сообщении главы МИД республики Луиджи...
 
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