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Белорусского бизнесмена Александра Зингмана выпустили из тюрьмы в Конго, обвинение ему не предъявили

31.03.2021 14:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В МИД Беларуси сообщили Onliner об освобождении в Демократической Республике Конго белорусского бизнесмена Александра Зингмана. Официальный представитель ведомства Анатолий Глаз подтвердил нам эту информацию. 

— Да, можем подтвердить, он находится на свободе, — прокомментировал Анатолий Глаз. — Обвинение ему не было предъявлено.

Напомним, 23 марта стало известно, что в аэропорту Конго задержали Александра Зингмана, почетного консула Зимбабве в Беларуси. Эта новость разошлась по телеграм-каналам, в соцсетях ее стали бурно обсуждать.

Зингман — гражданин Беларуси и (по некоторым данным) США, имеет дипломатический паспорт. Он управляет компанией Aftrade, которая занимается поставками в Зимбабве сельхозтехники белорусских производителей.

Африканское издание Daily Maverick сообщает, что бизнесмен занимался торговлей оружием в Замбии и Зимбабве, хотя и не приводит в статье прямых доказательств.

По данным посольства Беларуси в ЮАР, торговые отношения с Зимбабве начались в 1992 году. Товарооборот с Беларусью в 2020 году составил всего 33,6 млн рублей, из них 24 млн — экспорт. В позапрошлом году товарооборот составил всего 4 млн рублей.

 
Теги: Новости
 
 
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В МИД Беларуси сообщили Onliner об освобождении в Демократической Республике Конго белорусского бизнесмена Александра Зингмана. Официальный представитель...
 
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