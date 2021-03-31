Белорусского бизнесмена Александра Зингмана выпустили из тюрьмы в Конго, обвинение ему не предъявили

Источник материала: Onliner

В МИД Беларуси сообщили Onliner об освобождении в Демократической Республике Конго белорусского бизнесмена Александра Зингмана. Официальный представитель ведомства Анатолий Глаз подтвердил нам эту информацию.

— Да, можем подтвердить, он находится на свободе, — прокомментировал Анатолий Глаз. — Обвинение ему не было предъявлено.

Напомним, 23 марта стало известно , что в аэропорту Конго задержали Александра Зингмана, почетного консула Зимбабве в Беларуси. Эта новость разошлась по телеграм-каналам, в соцсетях ее стали бурно обсуждать.

Зингман — гражданин Беларуси и (по некоторым данным) США, имеет дипломатический паспорт. Он управляет компанией Aftrade, которая занимается поставками в Зимбабве сельхозтехники белорусских производителей.

Африканское издание Daily Maverick сообщает, что бизнесмен занимался торговлей оружием в Замбии и Зимбабве, хотя и не приводит в статье прямых доказательств.

По данным посольства Беларуси в ЮАР, торговые отношения с Зимбабве начались в 1992 году. Товарооборот с Беларусью в 2020 году составил всего 33,6 млн рублей, из них 24 млн — экспорт. В позапрошлом году товарооборот составил всего 4 млн рублей.