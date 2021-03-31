|
Белорусского бизнесмена Александра Зингмана выпустили из тюрьмы в Конго, обвинение ему не предъявили
Источник материала: Onliner
В МИД Беларуси сообщили Onliner об освобождении в Демократической Республике Конго белорусского бизнесмена Александра Зингмана. Официальный представитель ведомства Анатолий Глаз подтвердил нам эту информацию.
— Да, можем подтвердить, он находится на свободе, — прокомментировал Анатолий Глаз. — Обвинение ему не было предъявлено.
Напомним, 23 марта стало
Зингман — гражданин Беларуси и (по некоторым данным) США, имеет дипломатический паспорт. Он управляет компанией Aftrade, которая занимается поставками в Зимбабве сельхозтехники белорусских производителей.
Африканское издание Daily Maverick сообщает, что бизнесмен занимался торговлей оружием в Замбии и Зимбабве, хотя и не приводит в статье прямых доказательств.
По
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусского бизнесмена Александра Зингмана выпустили из тюрьмы в Конго, обвинение ему не предъявили
В МИД Беларуси сообщили Onliner об освобождении в Демократической Республике Конго белорусского бизнесмена Александра Зингмана. Официальный представитель...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)