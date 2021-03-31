Данные в биометрическом паспорте переедут на первую страницу, а самих паспортов можно будет иметь два — что изменится 1 сентября после введения ID-карты

Источник материала: Onliner

Первого сентября можно будет стать чуть биометричнее, чем вы были до. В Беларуси начнут выдавать новые паспорта и ID-карты. Заставлять менять старые документы не будут — обещают склонить граждан к добровольной замене перечнем удобных услуг, доступных по ID-карте. Напомним, стоимость нового паспорта составит 58 рублей (2 базовых), карты — 43,5 (1,5 базовой).

Если захотите менять паспорт на биометрический (можно оставлять старый и даже перезаказывать его после 1 сентября!), то для начала претендуете на ID-карту. Это внутренний документ формата кредитки. Внутри микросхема с персональными данными. Будут выдавать территориальные органы по месту регистрации.

С этим документом можно пользоваться услугами внутри Беларуси.

— МИД будет проводить переговоры по признанию белорусских ID-карт для въезда и краткосрочного пребывания в странах ЕАЭС. И в некоторых других странах на взаимной основе, — уточнил сегодня Алексей Бегун, руководитель Департамента по гражданству и миграции МВД.

Если нужно ехать за границу — нужно будет получить биометрический паспорт (отдав ID-карту: на руках может находиться один из документов). Получить биометрический паспорт без предварительного оформления ID-карты нельзя.

Новый биометрический паспорт внешне сохранит свою темно-синюю обложку. Но идентификационные данные перенесут с последней обложки на первую страницу. Можно будет заказать себе два паспорта, чтобы избежать ситуаций типа «у меня нет паспорта, он в посольстве».

Еще раз: если вы хотите жить дальше с бумажным паспортом, то никаких сроков в МВД по отказу от него нет.