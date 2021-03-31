ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Парень хотел познакомиться и отправил девушке сообщение о минировании поезда

31.03.2021 14:45 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Вчера днем в поезде Лида — Гродно 17-летняя девушка получила сообщение от незнакомого человека. Послание гласило: «Безопасность этого поезда зависит только от тебя… Взрыв произойдет через 19 минут». Оказалось, что таким образом со студенткой хотел познакомиться молодой человек, сообщает УВД Гродненского облисполкома.

Девушка, прочитав сообщение, испугалась и обратилась к наряду сопровождения. Те связались с машинистом — поезд остановили, на место вызвали саперно-пиротехническую группу. Взрывоопасных предметов не было. Задержка в движении поезда составила немногим больше десяти минут.

Выяснилось, что сообщение отправил 17-летний житель Скиделя — он ехал в том же вагоне, что и девушка. Студентка понравилась молодому человеку, и парень решил через сообщение познакомиться с ней. Возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об опасности, следователи дают правовую оценку действиям несовершеннолетнего.

Natural Flower Products Композиция из роз, орхидей и хризантем ItpT-08
роза, хризантема, орхидея, 8.5 см
77,00 р.
1 предложение
Natural Flower Products Композиция из красных роз ZSY
роза, 15.7 см
79,41 р.
1 предложение
Флорилье Альстромерия в шляпной коробке М
альстромерия, 40 см
110 р.
1 предложение
Сравнить эти товары →
Цветы и букеты в Каталоге Onliner

 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера днем в поезде Лида — Гродно 17-летняя девушка получила сообщение от незнакомого человека. Послание гласило: «Безопасность этого поезда зависит только от...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сергей Зикрацкий исключен из Минской областной коллегии адвокатов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by