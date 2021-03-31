Парень хотел познакомиться и отправил девушке сообщение о минировании поезда

Источник материала: Onliner

Вчера днем в поезде Лида — Гродно 17-летняя девушка получила сообщение от незнакомого человека. Послание гласило: «Безопасность этого поезда зависит только от тебя… Взрыв произойдет через 19 минут». Оказалось, что таким образом со студенткой хотел познакомиться молодой человек, сообщает УВД Гродненского облисполкома.

Девушка, прочитав сообщение, испугалась и обратилась к наряду сопровождения. Те связались с машинистом — поезд остановили, на место вызвали саперно-пиротехническую группу. Взрывоопасных предметов не было. Задержка в движении поезда составила немногим больше десяти минут.

Выяснилось, что сообщение отправил 17-летний житель Скиделя — он ехал в том же вагоне, что и девушка. Студентка понравилась молодому человеку, и парень решил через сообщение познакомиться с ней. Возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об опасности, следователи дают правовую оценку действиям несовершеннолетнего.