Фирма по установке окон обманула клиентов на 260 000 рублей. Ее учредитель задержан по подозрению в мошенничестве

Источник материала: Onliner

В ноябре прошлого года мы писали о сотне белорусов, попавших в пренеприятнейшую ситуацию: все они остались без окон, которые заказали у одно и той же фирмы 1professional. На тот момент она работала на рынке уже 8 лет и всегда исправно выполняла заказы по изготовлению и установке окон. Но в октябре 2020 года вдруг объявила о ликвидации. В интервью Onliner учредитель компании Денис Чижов говорил, что из-за непростого финансового положения вернуть деньги всем покупателям он уже не сможет, а вот отгрузить заказанные окна очень постарается. Но, видимо, людям придется еще немного подождать: в ГУВД Мингорисполкома заявили , что мужчина задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

В столичной милиции утверждают, что проблемы у 1professional начались в июле 2020 года: выполнять обязательства по заключенным договорам компания уже не могла, но принимать новые заказы (и предоплаты по ним), тем не менее, не перестала. А в октябре владелец фирмы подал заявление на ликвидацию, так и не вернув деньги клиентам.

— Количество потерпевших по всей стране — более 200 человек. Причиненный ущерб — свыше 260 000 тысяч белорусских рублей, — комментируют в ГУВД.

Известно, что ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.

— Мы наконец-то оживились, обрели надежду. Оказалось, что все наши усилия, многочисленные обращения в государственные органы были не зря,— не скрывает радости Александра Малаева, когда-то тоже не досчитавшаяся своих окон. — В Минске людей вызывают в милицию для дачи повторных показаний и официально признают потерпевшими. Тех, кому в районных отделах отказали в возбуждении уголовного дела или у кого просто не приняли заявления, просят прийти и написать его повторно. Надеемся, что и в других регионах (особенно в Гомельской области, где тоже очень много пострадавших) скоро отреагируют.

Если вы пострадали от действий компании 1professional, сообщите об этом в милицию по телефонам: 8 (017) 341-84-03, 8 (017) 292 02-02, 102.