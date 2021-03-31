Давыдько: журналистов, освещающих несанкционированные акции, планируют приравнять к участникам этих акций

Источник материала: Onliner

Сегодня председатель общественного объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько заявил порталу «Смартпресс», что в Беларуси готовятся поправки в закон о СМИ, согласно которым журналистов, освещающих несанкционированные акции, планируют приравнять к участникам этих акций.

— Сейчас в готовящихся изменениях в закон о СМИ, если мероприятие не разрешено по закону, то любой журналист, находящийся там, уже не журналист, а просто гражданин, который участвует в несанкционированном мероприятии. Я считаю это правильно, — сказал Давыдько.

По его словам, часто мероприятие проводится не для самого мероприятия, а чтобы оно попало в СМИ.

— Что тут комментировать, надо быть лояльными, надо быть законопослушными, — считает Давыдько.

Он подчеркнул, что «сейчас много одиозных средств массовой коммуникации, которые работают в интернете, у которых миллионные посещения, где постоянно идет непрекращающийся ежесуточный митинг против действующего президента, власти».

По мнению Давыдько, сейчас «время не такое». «Мы рассуждаем, будто сейчас обычное время, но всем надо понимать, что идет в мире война. Информационная война в своем апогее, один шаг до горячей фазы. И надо уже привыкать жить по военному времени, т. е. отвечать за свое слово, поступок, и ответственность другая», — заявил он.

— Любое СМИ — это уже огневая точка или противника, или союзника. И подавление огневых точек противника — это один из постулатов боевых действий, — заявил Давыдько.

Журналистка Onliner позвонила председателю «Белой Руси», чтобы уточнить детали законопроекта. Вот какой разговор у нас получился.

— Данный закон будет распространяться на всех журналистов — государственных и негосударственных СМИ? — спросили мы.

— Сначала законопроект будет обсуждаться. Если идет незаконная акция и если журналисты в ней принимают участие, а не просто стоят в сторонке и освещают, они будут считаться участниками этой акции, — рассказал нам Давыдько. — Если они идут по дороге, если они кричат, протестуют. Не имеет значения, какое у них удостоверение — государственного или антигосударственного СМИ. Если же человек просто что-то фиксирует, это, я думаю, не должно считаться нарушением.

— А если журналист пишет про акцию, сидя в офисе, не будет ли он в таком случае считаться участником?

— Нет, не будет, — ответил Геннадий Давыдько.