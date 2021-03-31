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На YouTube выложили советский спектакль по «Властелину колец» (видео)
Источник материала: Onliner
Российский
Сообщается, что экранизацию показывали только один раз. Поклонники «Властелина колец», зная о ней, искали материалы по архивам, но безрезультатно. Наконец, «Хранителей» удалось найти, и теперь телеспектакль может посмотреть любой желающий.
Сценарист и режиссер «Хранителей» — Наталья Серебрякова, в главных ролях сыграли Андрей Романов (Фродо), Георгий Штиль (Бильбо), Андрей Тенетенко (Арагорн), Виктор Костецкий (Гендальф), а также Елена Соловей (Галадриэль).
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