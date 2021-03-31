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На YouTube выложили советский спектакль по «Властелину колец» (видео)

31.03.2021 14:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Российский «Пятый канал» на своем YouTube-канале выложил две части спектакля «Хранители», который снимали в 1991 году на студии Ленинградского телевидения. Спектакль поставлен по первой книге «Властелина колец», а экранизация считалась утерянной.

Сообщается, что экранизацию показывали только один раз. Поклонники «Властелина колец», зная о ней, искали материалы по архивам, но безрезультатно. Наконец, «Хранителей» удалось найти, и теперь телеспектакль может посмотреть любой желающий.

Сценарист и режиссер «Хранителей» — Наталья Серебрякова, в главных ролях сыграли Андрей Романов (Фродо), Георгий Штиль (Бильбо), Андрей Тенетенко (Арагорн), Виктор Костецкий (Гендальф), а также Елена Соловей (Галадриэль).

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Российский «Пятый канал» на своем YouTube-канале выложил две части спектакля «Хранители», который снимали в 1991 году на студии Ленинградского телевидения. Спектакль...
 
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