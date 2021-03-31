Швейцария расширила санкции против физлиц и компаний из Беларуси

Источник материала: Салiдарнасць

К уже существующим она добавила в санкционный список 29 лиц и 7 организаций. В числе прочих в списке оказался белорусский бизнесмен Николай Воробей.

О решении швейцарских властей расширить санкции в отношении физических и юридических лиц из Беларуси сообщил в своем Телеграм-канале советник экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской по международным вопросам Франак Вячорка.

По его словам, Швейцария поддержала ограничительные меры Европейского союза против властей нашей страны и добавила в санкционный список 29 лиц и 7 организаций. В числе прочих в списке оказался белорусский бизнесмен Николай Воробей.

Полный список опубликован на сайте Госсекретариата Швейцарии по экономике.

Как сообщается, решение о расширении действия санкций было принято после визита Светланы Тихановской в швейцарскую столицу Берн.