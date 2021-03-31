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Швейцария расширила санкции против физлиц и компаний из Беларуси
31.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
К уже существующим она добавила в санкционный список 29 лиц и 7 организаций. В числе прочих в списке оказался белорусский бизнесмен Николай Воробей.
О решении швейцарских властей расширить санкции в отношении физических и юридических лиц из Беларуси сообщил в своем
По его словам, Швейцария поддержала ограничительные меры Европейского союза против властей нашей страны и добавила в санкционный список 29 лиц и 7 организаций. В числе прочих в списке оказался белорусский бизнесмен Николай Воробей.
Полный список
Как сообщается, решение о расширении действия санкций было принято после визита Светланы Тихановской в швейцарскую столицу Берн.
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К уже существующим она добавила в санкционный список 29 лиц и 7 организаций. В числе прочих в списке оказался белорусский бизнесмен Николай Воробей.
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