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Швейцария расширила санкции против физлиц и компаний из Беларуси

31.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

К уже существующим она добавила в санкционный список 29 лиц и 7 организаций. В числе прочих в списке оказался белорусский бизнесмен Николай Воробей.

О решении швейцарских властей расширить санкции в отношении физических и юридических лиц из Беларуси сообщил в своем Телеграм-канале советник экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской по международным вопросам Франак Вячорка.

По его словам, Швейцария поддержала ограничительные меры Европейского союза против властей нашей страны и добавила в санкционный список 29 лиц и 7 организаций. В числе прочих в списке оказался белорусский бизнесмен Николай Воробей.

Полный список опубликован на сайте Госсекретариата Швейцарии по экономике.

Как сообщается, решение о расширении действия санкций было принято после визита Светланы Тихановской в швейцарскую столицу Берн.

 
 
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К уже существующим она добавила в санкционный список 29 лиц и 7 организаций. В числе прочих в списке оказался белорусский бизнесмен Николай Воробей.
 
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