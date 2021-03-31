Изменения в закон о СМИ: блокировка за «пропаганду экстремистской деятельности» и запрет на публикацию опросов

Источник материала: Салiдарнасць

В распоряжении редакции TUT.BY оказался проект закона об изменении законов по вопросам средств массовой информации. Предлагается блокировать интернет-ресурсы за информацию, направленную «на пропаганду экстремистской деятельности» и материалы, которые могут «привести к возникновению угроз национальной безопасности».

Что еще предлагают, и кто занимался его разработкой?

Журналистов предлагают лишать аккредитации за «противоправное деяние» в процессе профессиональной работы

Согласно предполагаемому проекту закона, журналисту СМИ запрещается использовать свое положение для распространения информации с целью опорочить кого-то из граждан по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства или работы, в связи с политическими убеждениями, а также дискредитировать госорганы и другие организации.

Кроме этого журналист может быть лишен аккредитации, если им или редакцией нарушен установленный порядок аккредитации или распространены не соответствующие действительности сведения, порочащие деловую репутацию организации, его аккредитовавшей, а также если журналист совершил умышленное противоправное деяние в процессе осуществлении профессиональной деятельности. Оба пункта прописаны по аналогии с российским законодательством о СМИ.

Предлагается ввести обязанность журналиста получать согласие главного редактора на подготовку информационных сообщений или материалов для использования в других СМИ или на интернет-ресурсах.

Среди предложений есть и такое, чтобы название сетевого издания совпадало с доменным именем интернет-ресурса.

Публикация результатов опросов может оказаться под запретом

В СМИ и на интернет-ресурсах предлагается запретить публикацию результатов опросов общественного мнения, относящихся к общественно-политической ситуации в стране, республиканским референдумам, выборам президента, депутатов, если они проводились без соответствующей аккредитации. Публикация результатов таких опросов в документе отнесена к информации, распространение которой запрещено, что влечет ряд правовых последствий (мер ответственности). Также к запрещенной информации отнесены гиперссылки на информационные сообщения, содержащие запрещенную к распространению информацию.

Юрлицо, на которое возложены функции редакции СМИ, согласно документу должно не допускать распространение недостоверной информации, которая может причинить вред государственным или общественным интересам.

В документе предлагается расширить перечень оснований для вынесения изданию письменного предупреждения.

В предполагаемом проекте законы установлено требование об использовании гиперссылки при распространении в интернете информации, ранее опубликованной на другом ресурсе (если правообладателем не установлено иное). Более того, согласно документу, за перепечатывание материалов с нарушением условий распространения, установленных первоисточником, может быть вынесено письменное предупреждение.

Лишать статуса СМИ смогут без решения суда

Предлагается наряду с судом предоставить полномочия по принятию решения о прекращении выпуска СМИ Мининформом в случае вынесения СМИ и владельцу сетевого издания двух и более письменных предупреждений в течение года, а также в случае принятия решения Межведомственной комиссией по безопасности в информационной сфере при Совбезе Беларуси о наличии в СМИ материалов и сообщении, распространение которых способно привести к возникновению угроз национальной безопасности. В обосновании необходимости принятия проекта закона это аргументируется необходимостью «снижения нагрузки на судебные органы» и «оперативного пресечения распространения противоправной информации».

Такое же решение Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере при Совбезе Беларуси предлагается сделать еще одним основанием для ограничения доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию. Кроме того, Мининформ может принять решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу, если в течение года было вынесено два и более требований министерства, а в отношении сетевого издания два и более письменных предупреждения.

Также предлагается предоставить полномочия на внесение постановлений об ограничении доступа к интернет-ресурсу и сетевому изданию постановлением Генерального прокурора, прокуроров областей и Минска за распространение информации, «направленной на пропаганду экстремистской деятельности или содержащей призывы к такой деятельности», а также информации, распространение которой способно нанести вред национальным интересам страны.

Решение об ограничении доступа может быть принято в течение 6 месяцев после возникновения оснований и по отношению к интернет-ресурсам, и по отношению к сетевым изданиям. Ранее для сетевых изданий был установлен срок 3 месяца.

В документе предлагается также блокировать доступ к интернет-ресурсам, сходным до степени смешения с теми, доступ к которым ограничен.

В предполагаемом проекте закона с трех до пяти лет увеличен срок запрета на право выступать физическому лицу в качестве учредителя СМИ после того, как его выпуск был прекращен по указанным в законе основаниям. Аналогичный запрет установлен для юридических. Для интернет-ресурсов, в отношении которых принято решение об ограничении доступа, установлен запрет быть учредителем СМИ в течение трех лет. Кроме того отменяется обязательное условие о наличии белорусского гражданства для главных редакторов.

Среди оснований для отказа в госрегистрации или перерегистрации в качестве СМИ может появиться, что название СМИ совпадает или сходно до степени смешения с названием издания, в отношении которого принято решение о прекращении выпуска, если название сетевого издания не совпадает с доменным именем интернет-ресурса, а также если главный редактор не имеет права согласно этому же закону занимать эту должность.

Стоит отметить, что это может быть не окончательная версия проекта закона. В парламент подобный документ не поступал, сообщает пресс-служба. В списке законопроектов, находящихся на рассмотрении в комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ такой документ не значится.

Судя по данным из документа, его разработкой занималось Министерство информации. В Управлении правового обеспечения и контроля за соблюдением законодательства Мининформа отказались комментировать вопрос о подготовке ведомством проекта закона об изменении законов по вопросам средств массовой информации.

В документе, который имеется в распоряжении редакции, есть подпись министра информации Игоря Луцкого. Однако сам глава Мининформа по телефону не смог подтвердить или опровергнуть информацию о том, что ведомство подготовило такой документ.