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МИД: бизнесмен Александр Зингман освобожден из тюрьмы в Конго

31.03.2021 15:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусский бизнесмен Александр Зингман освобожден из тюрьмы в Конго, сообщил БелаПАН пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

МИД: бизнесмен Александр Зингман освобожден из тюрьмы в Конго

«Могу подтвердить, что он находится на свободе. Обвинение не предъявлено», — сказал Глаз.

При этом пресс-секретарь не ответил на вопрос, где сейчас находится Зингман.

По информации издания «Наша Ніва», бизнесмен уже покинул Конго и находится в Зимбабве.

О задержании Зингмана стало известно 23 марта. По информации африканского издания Daily Maverick, он был арестован конголезской полицией в Лубумбаши после встречи с бывшим президентом Жозефом Кабилой.

Источник, близкий к действующей администрации президента Демократической Республики Конго Феликса Чисекеди, подтвердил факт задержания Зингмана. Он сообщил, что после встречи с Кабилой бизнесмен вылетел из Киншасы в Лубумбаши, где был допрошен полицией о его бизнесе в ДРК. Источник утверждает, что Зингман не смог объяснить причину своего визита в Конго.

По данным издания, Зингман имеет гражданство двух стран — США и Беларуси. По словам конголезского источника, правительства Объединенных Арабских Эмиратов и Зимбабве оказывали давление с целью освобождения бизнесмена. Однако конголезский чиновник сказал, что они «пока будут его удерживать».

Другой источник в ДРК утверждает, что Зингман предлагал продать оружие бывшему президенту, отношения которого с его преемником считаются напряженными. Источник заявил, что нет никаких доказательств того, что Кабила приглашал на встречу или соглашался на какие-либо сделки по оружию.

Зингман является почетным консулом Зимбабве в Беларуси.

Итальянское издание ilsole24ore.com сообщило, что в Конго был задержан не только Александр Зингман, но и генеральный директор представительства компании AFTRADE Олег Водчиц и итальянский бизнесмен Паоло Персико.

 

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Белорусский бизнесмен Александр Зингман освобожден из тюрьмы в Конго, сообщил БелаПАН пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.
 
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