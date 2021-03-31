Пропавшая в Лиозненском районе сельчанка найдена погибшей

В Витебской области прекращены поиски Натальи Мокан, которой 24 апреля должно было исполниться 35 лет.





Женщина ушла 29 марта из дома (проживала в деревне Пнево) и пропала.

Сегодня стало известно, что сельчанка погибла. Об обстоятельствах смерти не сообщается.