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Пропавшая в Лиозненском районе сельчанка найдена погибшей

31.03.2021 15:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Витебской области прекращены поиски Натальи Мокан, которой 24 апреля должно было исполниться 35 лет.

Пропавшая в Лиозненском районе сельчанка найдена погибшей

Женщина ушла 29 марта из дома (проживала в деревне Пнево) и пропала.

Сегодня стало известно, что сельчанка погибла. Об обстоятельствах смерти не сообщается.

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В Витебской области прекращены поиски Натальи Мокан, которой 24 апреля должно было исполниться 35 лет.
 
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