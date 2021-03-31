|
Пропавшая в Лиозненском районе сельчанка найдена погибшей
Источник материала: Навiны
В Витебской области прекращены поиски Натальи Мокан, которой 24 апреля должно было исполниться 35 лет.
Женщина ушла 29 марта из дома (проживала в деревне Пнево) и пропала.
Сегодня стало известно, что сельчанка погибла. Об обстоятельствах смерти не сообщается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Витебской области прекращены поиски Натальи Мокан, которой 24 апреля должно было исполниться 35 лет.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)