Социальное государство трещит по швам: власти за два месяца потратили на 1,3 млрд рублей больше, чем заработали

По итогам января-февраля 2021 года дефицит республиканского бюджета Беларуси сложился в размере 1,3 млрд рублей, сообщает Министерство финансов.





В январе превышение расходов госказны над доходами составляло 500 млн рублей. Таким образом, за февраль дефицит бюджета вырос на 800 млн рублей.

Доходы республиканского бюджета по итогам двух месяцев составили 3,8 млрд рублей, или 16,3 процента уточненного годового плана.

Поступление НДС составило 2,6 млрд рублей (19,1 процента). Налога на прибыль поступило 30 млн рублей (0,9 процента). Акцизы поступили в сумме 0,5 млрд рублей (17,6 процента). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 0,7 млрд. рублей (18,6 процента).

По состоянию на 1 марта задолженность по налогам и сборам составила 157,6 млн рублей.

Расходы республиканского бюджета по итогам двух месяцев составили 5,1 млрд рублей, или 17,7 процента уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено 3,1 млрд рублей (23,2 процента), на финансирование национальной экономики — 0,8 млрд рублей (12,9 процента), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) — 3,0 млрд рублей (15,5 процента).

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 3,24 млрд рублей, или 16,9 процента утвержденного годового плана, расходы фонда — 3,19 млрд рублей (17 процентов). Таким образом профицит бюджета ФСЗН составил 0,05 млрд рублей.

Следует отметить, что в январе Министерство финансов увеличило планируемый дефицит бюджета Беларуси на 2021 год с 4 млрд, или 2,5% ВВП, до 5,6 млрд рублей, или 3,5% ВВП. Недостачу денег в казне планируется профинансировать за счет остатков средств бюджета и новых государственных заимствований.

Так, уже в текущем году Беларусь планирует привлечь несвязанные внешние заимствования на 1 млрд долларов; половину этой суммы — из России в виде государственного кредита. Помимо этого прорабатывается возможность привлечь в 2022 году ресурсы у международных финансовых организаций, переговоры с которыми, как сообщают в Минфине, находятся в активной стадии.

Вместе с тем эксперты полагают, что с поиском дополнительных средств могут возникнуть сложности — доступа к финансовым рынкам у Беларуси сегодня практически нет.

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