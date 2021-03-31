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Подъем с переворотом. Посмотрите, какой трюк выделывает отец со своим сыном
Источник материала: Tut.by
Удивительный трюк продемонстрировал в TikTok Роланд Поллард — экс-тренер по чирлидингу из США. Мужчина подбрасывает своего маленького сына, подкручивает его и ловит на руку. Все это происходит под контролем мамы — она находится неподалеку, готовая подстраховать. Джаксу (так зовут ребенка), похоже, нравится такой взлет от папы. Впрочем, подписчики разделились во мнении: многие считают такую проделку рискованной. А вы как думаете?
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В процессе трюка ни один ребенок не пострадал.
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