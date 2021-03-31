Российский беспилотник «сенсационно» поразил боевой самолет

Источник материала: Tut.by

Турецкое издание назвало сенсационными кадры маневров на полигоне «Морской» в Крыму, на которых продемонстрировано, как российский ударный беспилотник «Орион-Э» поразил самолет Л-39. Журналисты Haber7 даже разглядели в боеприпасе, переносимом БПЛА, турецкий аналог, пишет ИноСМИ.

Российский ударный беспилотник «Орион-Э» провел маневры на полигоне «Морской» в Крыму. «Орион-Э» поразил самолет Л-39 своим новым боеприпасом.

Можно сказать, что новый боеприпас, переносимый ударным БПЛА «Орион», который был спроектирован и разработан российской инжиниринговой компанией «Кронштадт», является аналогом разработанного турецкой ROKETSAN малогабаритного умного боеприпаса MAM-L. В то время как подробностей о боеприпасах, применявшихся в ходе испытаний, не сообщается, на видео можно видеть, что самолет Л-39 «Альбатрос», использовавшийся в качестве мишени, был успешно уничтожен снарядом с осколочно-фугасной боевой частью.

Характеристики БПЛА «Орион»

«Орион-Э», первый в России БПЛА класса «средневысотный большой продолжительности полета» (MALE), был представлен еще в 2017 году. Данный ударный БПЛА, который обладает полезной нагрузкой 200 килограммов и может находиться в воздухе 24 часа, относится к тому же классу, что и БПЛА «Анка» (Anka) разработки турецкой TUSAŞ, хотя и несколько уступает по характеристикам. «Орион-Э» обладает высотой полета до 25 тысяч футов. Его длина — 8 метров, размах крыльев — 16 метров, взлетный вес — 1000 килограммов, максимальная скорость — 200 километров в час.

Беспилотный летательный аппарат «Орион-Э» недавно прошел испытания в Сирии и впоследствии был принят на вооружение российской армии. В прошлом году такой БПЛА разбился в деревне Листвянка Рязанской области России. Причиной падения предположительно стал отказ двигателя или проблемы, возникшие во время управления.

Российская Федерация, довольно поздно сосредоточившаяся на технологиях беспилотных летательных аппаратов, в последнее время обратилась к этому направлению. У России есть проекты как классических БПЛА, таких как «Орион-Э», так и стелс-БПЛА, таких как «Охотник». Недавно также был разработан ряд подсистем, в том числе спутниковая связь и боеприпасы.