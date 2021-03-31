В Канаде у более 40 человек развилась загадочная болезнь мозга. Медики пока не знают причины

Источник материала: Tut.by

Официальные лица в Канаде пытаются найти причину загадочного заболевания мозга, от которого страдают более 40 человек в провинции Нью-Брансуик. Об этом пишет Live Science.



Изображение: intrigue.ie

Симптомы загадочной болезни напоминают симптомы болезни Крейтцфельдта-Якоба (БКЯ), редкого и смертельного заболевания головного мозга, и включают потерю памяти, галлюцинации и мышечную атрофию, согласно The Guardian .

Ранее в этом месяце канадские чиновники уведомили врачей в районе Нью-Брансуика, что они наблюдают за кластером из 43 случаев неврологического заболевания неизвестного происхождения. Первый выявленный случай относится к 2015 году, но официальные лица отметили рост числа случаев в последние годы. По данным CBC News, в 2020 году было зарегистрировано 24 случая, а в 2021 году — шесть. С этим заболеванием связано пять смертей.

Врачи сначала заподозрили, что это болезнь Крейтцфельдта-Якоба, которая вызывается аномально сложенными белками, называемыми прионами. Но проведенные тесты не показали никаких признаков БКЯ или каких-либо других связанных с ним прионных заболеваний.

Несколько исследовательских групп сейчас исследуют причину этого явления, которое может оказаться совершенно новой болезнью или несколькими уже известными заболеваниями.

Как сообщает The Guardian, у пациентов с этим заболеванием в течение 18−36 месяцев развились симптомы — от необъяснимых болей и спазмов до снижения когнитивных функций, мышечной атрофии и стука зубов.

По данным CBC News, большинство случаев до сих пор было выявлено на Акадийском полуострове на северо-востоке Нью-Брансуика и недалеко от Монктона, города на юго-востоке Нью-Брансуика. Учитывая, что эти случаи, по-видимому, ограничены определенным регионом, возможно, они связаны с неким токсином в окружающей среде.

Среди возможных «подозреваемых» — бета-метиламино-L-аланин (ВМАА) и домоевая кислота — токсины, которые иногда накапливаются в рыбе и моллюсках. Но на данный момент это всего лишь предположение, и на поиск истинной причины может потребоваться время.