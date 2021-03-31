ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Канаде у более 40 человек развилась загадочная болезнь мозга. Медики пока не знают причины

31.03.2021 15:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Официальные лица в Канаде пытаются найти причину загадочного заболевания мозга, от которого страдают более 40 человек в провинции Нью-Брансуик. Об этом пишет Live Science.


Изображение: intrigue.ie

Симптомы загадочной болезни напоминают симптомы болезни Крейтцфельдта-Якоба (БКЯ), редкого и смертельного заболевания головного мозга, и включают потерю памяти, галлюцинации и мышечную атрофию, согласно The Guardian.

Ранее в этом месяце канадские чиновники уведомили врачей в районе Нью-Брансуика, что они наблюдают за кластером из 43 случаев неврологического заболевания неизвестного происхождения. Первый выявленный случай относится к 2015 году, но официальные лица отметили рост числа случаев в последние годы. По данным CBC News, в 2020 году было зарегистрировано 24 случая, а в 2021 году — шесть. С этим заболеванием связано пять смертей.

Врачи сначала заподозрили, что это болезнь Крейтцфельдта-Якоба, которая вызывается аномально сложенными белками, называемыми прионами. Но проведенные тесты не показали никаких признаков БКЯ или каких-либо других связанных с ним прионных заболеваний.

Несколько исследовательских групп сейчас исследуют причину этого явления, которое может оказаться совершенно новой болезнью или несколькими уже известными заболеваниями.

Как сообщает The Guardian, у пациентов с этим заболеванием в течение 18−36 месяцев развились симптомы — от необъяснимых болей и спазмов до снижения когнитивных функций, мышечной атрофии и стука зубов.

По данным CBC News, большинство случаев до сих пор было выявлено на Акадийском полуострове на северо-востоке Нью-Брансуика и недалеко от Монктона, города на юго-востоке Нью-Брансуика. Учитывая, что эти случаи, по-видимому, ограничены определенным регионом, возможно, они связаны с неким токсином в окружающей среде.

Среди возможных «подозреваемых» — бета-метиламино-L-аланин (ВМАА) и домоевая кислота — токсины, которые иногда накапливаются в рыбе и моллюсках. Но на данный момент это всего лишь предположение, и на поиск истинной причины может потребоваться время.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Симптомы загадочной болезни напоминают симптомы болезни Крейтцфельдта-Якоба.
 
Новости дня
Новости разные
 
Данные в биометрическом паспорте переедут на первую страницу, а самих паспортов можно будет иметь два — что изменится 1 сентября после введения ID-карты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by