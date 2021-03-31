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Власти Италии высылают двух российских дипломатов

31.03.2021 15:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Власти Италии решили выслать двух сотрудников российского посольства, заявил министр иностранных дел страны Луиджи Ди Майо.

«При вызове в Министерство иностранных дел и международного сотрудничества российского посла в Италии мы передали ему твердый протест итальянского правительства и уведомили о немедленной высылке двух россиян, участвующих в этом очень серьезном деле», — написал Ди Майо в своем Facebook, передает РБК.

«Я благодарю нашу разведку и все государственные органы, которые каждый день обеспечивают безопасность нашей страны», — добавил министр.

Ранее итальянские спецслужбы объявили о задержании офицера итальянского флота и сотрудника аппарата российского военного атташе при передаче документов.

В Кремле пока не знают деталей задержания в Риме сотрудника военного атташата при посольстве, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы в любом случае надеемся на то, что весьма позитивный и конструктивный характер российско-итальянских отношений получит свое продолжение и будет сохранен», — сказал он.

Утром 31 марта итальянские спецслужбы объявили, что накануне в Риме были задержаны офицер итальянского флота и сотрудник российского посольства. Операцию провели после длительной разработки, офицера взяли с поличным: он передавал документы россиянину в обмен на вознаграждение.

По информации газеты Corriera della Sera, итальянец передавал данные пакетами документов, за каждый из них он получал по 5 тыс. евро. Сведения касались не только непосредственно армии и флота Италии, но и в целом функционирования НАТО. В операции участвовали Агентство внутренней информации и безопасности Италии, группа спецопераций итальянских карабинеров, представители разведки и штаба обороны страны.

 
 
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Власти Италии решили выслать двух сотрудников российского посольства, заявил министр иностранных дел страны Луиджи Ди Майо.
 
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