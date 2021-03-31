На Минском молочном заводе № 1 активно увольняются работники. Что произошло

Источник материала: Tut.by

На Минском молочном заводе № 1 активно увольняются работники. Причина — договор о коллективной материальной ответственности, который нужно подписать сотрудникам производственных отделов, чтобы остаться на предприятии. «У нас уже есть люди, которые подписали этот договор. Им за четыре месяца пришлось заплатить рублей по 400», — объясняет одна из работниц, решивших уволиться. По ее словам, трудовые хотят забрать около 70 человек (другие работники утверждают, что их больше 100), в отделе кадров очереди. Руководство завода говорит, что все происходит по собственному желанию: те, кто хотят остаться, подписывают договор, остальные уходят.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак

Текст договора о коллективной материальной ответственности, который предлагают подписать работникам Минского молочного завода № 1, появился в телеграм-каналах. В нем говорится, что коллектив или бригада принимает на себя коллективную (бригадную) ответственность за необеспечение сохранности имущества или ценностей. К ним относятся таро-упаковочные материалы, компоненты, этикетки, вспомогательный инвентарь, моющие и дезинфицирующие средства, кроме молока-сырья и готовой продукции.



Фото: телеграм-канал «Стачком Азота»

Как рассказали FINANCE.TUT.BY работники предприятия, договор о коллективной материальной ответственности распространяется на все производственные отделы. По словам одной из уже бывших сотрудниц, этот договор за последние месяцы работникам предлагают подписать уже в третий раз, но в предыдущие все-таки можно было отказаться и продолжить работать.

— Работники отказываются подписывать, чтобы не платить. У нас уже есть люди, которые в первый раз подписали этот договор. Им за четыре месяца пришлось заплатить рублей по 400, — говорит экс-работница. — Сейчас увольняется около 70 человек, а может быть, и больше. Вчера (30 марта) уволилось 8 человек, сегодня — человек 50, завтра еще будут. Тут еще и очереди. Отстояли одну, получили обходные, а сейчас стоим в другой, чтобы получить трудовые.

При этом, по словам собеседницы, в аппаратном отделе нежелающим подписывать договор о коллективной материальной ответственности продлили срок работы до 1 июля, потому что иначе «стал бы завод».

— Они будут обучать новеньких, которые придут отрабатывать после учебы. А потом их тоже уберут.

По оценкам другого работника, увольняющихся еще больше: «В отделе кадров стоит 126 человек».

— Всех людей, которые не подписали, увольняют. Но только работяг, «Белый дом» не трогают, у начальников все остается. Я договор подписал, потому что у меня выхода другого не было. Разделились где-то 50 на 50. Подписали договор те, кому некуда идти: у кого кредиты, штрафы, задолженности — те подписали. Сегодня нам привезли с Молодечненского завода людей, они будут работать до 8 часов вечера. Говорят, в общежитии им дали две комнаты, поставили шесть кроватей, и они будут по очереди спать. Просто ужас что творится.

FINANCE.TUT.BY попытался получить комментарий по поводу ситуации у руководства Минского молочного завода № 1.

— Люди подписывают по собственному желанию: хотят — подписывают и остаются, не хотят — уходят. Количества работников я не знаю, — сказал заместитель генерального директора по идеологии и общим вопросам Владимир Романовский. О документе, который стал причиной сложившейся ситуации, на предприятии рассказывать не стали.