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Погода в СНГ: в Казахстане туманно и ветрено, в Бишкеке ливневки не справляются с осадками
31.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Москве под дождем тают сугробы. Сегодня в российской столицы пасмурно, до плюс восьми. О погоде в последний день марта в других странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
Туман, гололедица и сильный ветер – такую погоду напоследок приготовил март жителям Казахстана. Штормовое предупреждение объявили в шести регионах республики. На дорогах – плохая видимость. На севере страны в комплекте и опасный ветер! Порывы достигают 28 метров в секунду. Передвигаться по улицам пешком практически невозможно. И при этом холодно. В Нур-Султане и Петропавловске – минус 10.
Кыргызстан
Последний день марта подарил жителям Бишкека немного тепла и солнца. Днем в столице Кыргызстана до плюс семи. Но уже к вечеру настроение у погоды вновь поменяется. Город продолжат заливать дожди, местами со снегом. Накануне после ливня по дорогам поплыли машины. Воды было так много, что ливневая канализация не справилась с осадками. По некоторым улицам можно было передвигаться на лодке.
Таджикистан
В Душанбе переменная облачность, днем до +14. Из-за ливней во многих областях угроза паводка. Уровень воды в реках Кизилсу, Яхсу и Обихингоу круглосуточно контролируют спасатели. На опасных участках мобильные бригады укрепляют берега. Расчищают русла от заторов.
Армения
Весна в Армении немного отстает от графика. После мартовского снегопада непогода взяла короткую передышку. В Ереване до плюс 15 и солнечно. Но такая идиллия будет продолжаться недолго. Синоптики предупреждают жителей о новой порции холода и снега в апреле. В связи с таким прогнозом Министерство сельского хозяйства республики призывает фермеров повременить с обрезкой плодовых деревьев в садах и виноградниках.
Беларусь
До 20 градусов тепла обещают сегодня на юго-западе Беларуси. Правда, будет ветрено: порывы могут достигать 14 метров в секунду. В это время года в нишах многоэтажек в Бресте начинают гнездиться краснокнижные
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О погоде в последний день марта в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
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