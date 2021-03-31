Погода в СНГ: в Казахстане туманно и ветрено, в Бишкеке ливневки не справляются с осадками

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве под дождем тают сугробы. Сегодня в российской столицы пасмурно, до плюс восьми. О погоде в последний день марта в других странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Туман, гололедица и сильный ветер – такую погоду напоследок приготовил март жителям Казахстана. Штормовое предупреждение объявили в шести регионах республики. На дорогах – плохая видимость. На севере страны в комплекте и опасный ветер! Порывы достигают 28 метров в секунду. Передвигаться по улицам пешком практически невозможно. И при этом холодно. В Нур-Султане и Петропавловске – минус 10.

Кыргызстан

Последний день марта подарил жителям Бишкека немного тепла и солнца. Днем в столице Кыргызстана до плюс семи. Но уже к вечеру настроение у погоды вновь поменяется. Город продолжат заливать дожди, местами со снегом. Накануне после ливня по дорогам поплыли машины. Воды было так много, что ливневая канализация не справилась с осадками. По некоторым улицам можно было передвигаться на лодке.

Таджикистан

В Душанбе переменная облачность, днем до +14. Из-за ливней во многих областях угроза паводка. Уровень воды в реках Кизилсу, Яхсу и Обихингоу круглосуточно контролируют спасатели. На опасных участках мобильные бригады укрепляют берега. Расчищают русла от заторов.

Армения

Весна в Армении немного отстает от графика. После мартовского снегопада непогода взяла короткую передышку. В Ереване до плюс 15 и солнечно. Но такая идиллия будет продолжаться недолго. Синоптики предупреждают жителей о новой порции холода и снега в апреле. В связи с таким прогнозом Министерство сельского хозяйства республики призывает фермеров повременить с обрезкой плодовых деревьев в садах и виноградниках.

Беларусь