ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ЕАБР дал прогноз для Беларуси на пару лет вперед. Доллар — 2,7 рубля, инфляция — 4,7%

31.03.2021 15:31 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Похоже, Беларусь снова ждет стагнация экономики или «топтание на месте». То есть пока большинство стран станет восстанавливаться после «коронакризиса», мы будем неспешно шагать и смотреть, как мимо пробегают другие государства. В цифрах это выглядит так: экономика Беларуси вырастет на 0,1%, тогда как у других стран, по прогнозу ЕАБР, — на 3,3%, а мировая экономика — на 5,7%.

Всемирный банк уже сделал свой прогноз для экономики после «коронакризиса», теперь выводами поделился Евразийский банк развития. В макроэкономическом обзоре от 31 марта говорится, в этом году наша экономика продолжит стагнацию.

«Экономическая активность в Беларуси в 2021—2022 гг. будет оставаться на уровнях ниже докризисных. Рост ВВП страны в 2021 г. прогнозируется на 0,1%, а ограничивать его будут повышенная неопределенность и ухудшение экономических настроений», — сообщается в докладе ЕАБР.

ВВП в сопоставимых ценах будет медленно расти, но, учитывая темпы роста других стран ЕАЭС (напомним, всего их шесть — Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Россия), этот рост легко не заметить. К концу года ВВП уменьшится на 0,9%, в 2022 году немного подрастет до 0,1%, еще через год прибавит 0,7%, а в 2023 году вырастет на 1,5%. Для сравнения: в 2023 году ВВП Армении прибавит 5,3%, Казахстана — 5,1%, России — 2,5%, Таджикистана — 7,1%. Причины прежние — низкий «КПД» на госпредприятиях и при этом кредитные вливания в них.

«Низкая производительность труда на государственных предприятиях и существующие диспропорции в распределении финансовых ресурсов ограничивают потенциальный экономический рост», — делают вывод в Евразийском банке.

В докладе отмечено, что часто кредиты выдают «в пользу неконкурентоспособных предприятий в ущерб эффективным хозяйствующим субъектам, что снижает экономический потенциал государства». И это кредитование только растет. В сентябре — декабре прошлого года госпредприятия получили на 17,1% больше рублевых кредитов, чем годом ранее. В свою очередь, частному бизнесу выдали на 17,9% меньше займов, населению — на 25,4% меньше.

Финансовые результаты организаций в 2020 году существенно ухудшились. Чистая прибыль сократилась на 42,6%, количество убыточных организаций увеличилось на 11,2%, а их доля выросла до 15,1%. Задолженность по кредитам и займам за год выросла на 23,8% и на 1 января 2021 года достигла 37,8% выручки от реализации.

В Беларуси по итогам этого года планируется инфляция в размере 6,6%, это меньше, чем вышло по итогам 2020 года. Есть даже прогноз на март — 8%. «На ускорение роста потребительских цен сильно повлияло удорожание медикаментов на 14,4% и 20% в январе и феврале. Это связано как с повышенным спросом в условиях пандемии, так и с корректировкой цен из-за увеличения с 1 января ставки НДС. Прямой вклад этой меры в инфляцию составит 0,5—0,6 процентного пункта в 2021 году», — считают в ЕАБР.

Зато дальше инфляция должна уменьшаться: в 2022 году — до 5,2%, а еще через год — до 4,7%. Но уровень инфляции, как и остальные прогнозы в докладе, делаются для «базового сценария» — то есть при условии, что никаких эксцессов не произойдет.

Курс доллара в Беларуси будет только расти. По итогам года банк запланировал курс доллара к рублю на уровне 2,63 рубля, в 2022 году — 2,68, а к 2023 году — резкий скачок до 2,74 рубля (напомним, сейчас он составляет 2,62 рубля).

Условия кредитования останутся жесткими в первой половине года, считает ЕАБР. «На финансовом рынке сложилась нестандартная ситуация: с сентября 2020 г. ставки по банковским депозитам превышают стоимость кредитования», — отмечают в докладе. В январе средняя процентная ставка по новым срочным рублевым вкладам составила 13,1%, в то время как в июле она была 7,7%. Причина — рост девальвационных ожиданий, а следствие — снятие рублевых вкладов.

Банк напомнил также, что данный обзор носит информационный характер и не может расцениваться как рекомендация к покупке или продаже финансовых инструментов.

Детские самокаты с доставкой домой. Более 800 моделей в Каталоге


Самокат Ridex Robin 3D (неоновый розовый)
8 отзывов
детский, количество колес: 3, диаметр: 90 мм/120 мм, материал платформы: пластик, нагрузка до 30 кг
55,00 р.
7 предложений
Самокат 21st Scooter Mini (голубой)
8 отзывов
детский, количество колес: 3, диаметр: 120 мм, материал платформы: пластик, нагрузка до 30 кг
37,90 р.
3 предложения
Самокат Ridex Hero (мятный/розовый)
детский, количество колес: 3, диаметр: 80 мм/120 мм, материал платформы: пластик, нагрузка до 50 кг
67,00 р.
8 предложений

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Похоже, Беларусь снова ждет стагнация экономики или «топтание на месте». То есть пока большинство стран станет восстанавливаться после «коронакризиса», мы будем...
 
Новости дня
Новости разные
 
Швейцария расширила санкции против физлиц и компаний из Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by