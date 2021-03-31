ЕАБР дал прогноз для Беларуси на пару лет вперед. Доллар — 2,7 рубля, инфляция — 4,7%

Источник материала: Onliner

Похоже, Беларусь снова ждет стагнация экономики или «топтание на месте». То есть пока большинство стран станет восстанавливаться после «коронакризиса», мы будем неспешно шагать и смотреть, как мимо пробегают другие государства. В цифрах это выглядит так: экономика Беларуси вырастет на 0,1%, тогда как у других стран, по прогнозу ЕАБР, — на 3,3%, а мировая экономика — на 5,7%.

Всемирный банк уже сделал свой прогноз для экономики после «коронакризиса», теперь выводами поделился Евразийский банк развития. В макроэкономическом обзоре от 31 марта говорится, в этом году наша экономика продолжит стагнацию.

«Экономическая активность в Беларуси в 2021—2022 гг. будет оставаться на уровнях ниже докризисных. Рост ВВП страны в 2021 г. прогнозируется на 0,1%, а ограничивать его будут повышенная неопределенность и ухудшение экономических настроений», — сообщается в докладе ЕАБР.

ВВП в сопоставимых ценах будет медленно расти, но, учитывая темпы роста других стран ЕАЭС (напомним, всего их шесть — Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Россия), этот рост легко не заметить. К концу года ВВП уменьшится на 0,9%, в 2022 году немного подрастет до 0,1%, еще через год прибавит 0,7%, а в 2023 году вырастет на 1,5%. Для сравнения: в 2023 году ВВП Армении прибавит 5,3%, Казахстана — 5,1%, России — 2,5%, Таджикистана — 7,1%. Причины прежние — низкий «КПД» на госпредприятиях и при этом кредитные вливания в них.

«Низкая производительность труда на государственных предприятиях и существующие диспропорции в распределении финансовых ресурсов ограничивают потенциальный экономический рост», — делают вывод в Евразийском банке.

В докладе отмечено, что часто кредиты выдают «в пользу неконкурентоспособных предприятий в ущерб эффективным хозяйствующим субъектам, что снижает экономический потенциал государства». И это кредитование только растет. В сентябре — декабре прошлого года госпредприятия получили на 17,1% больше рублевых кредитов, чем годом ранее. В свою очередь, частному бизнесу выдали на 17,9% меньше займов, населению — на 25,4% меньше.

Финансовые результаты организаций в 2020 году существенно ухудшились. Чистая прибыль сократилась на 42,6%, количество убыточных организаций увеличилось на 11,2%, а их доля выросла до 15,1%. Задолженность по кредитам и займам за год выросла на 23,8% и на 1 января 2021 года достигла 37,8% выручки от реализации.

В Беларуси по итогам этого года планируется инфляция в размере 6,6%, это меньше, чем вышло по итогам 2020 года. Есть даже прогноз на март — 8%. «На ускорение роста потребительских цен сильно повлияло удорожание медикаментов на 14,4% и 20% в январе и феврале. Это связано как с повышенным спросом в условиях пандемии, так и с корректировкой цен из-за увеличения с 1 января ставки НДС. Прямой вклад этой меры в инфляцию составит 0,5—0,6 процентного пункта в 2021 году», — считают в ЕАБР.

Зато дальше инфляция должна уменьшаться: в 2022 году — до 5,2%, а еще через год — до 4,7%. Но уровень инфляции, как и остальные прогнозы в докладе, делаются для «базового сценария» — то есть при условии, что никаких эксцессов не произойдет.

Курс доллара в Беларуси будет только расти. По итогам года банк запланировал курс доллара к рублю на уровне 2,63 рубля, в 2022 году — 2,68, а к 2023 году — резкий скачок до 2,74 рубля (напомним, сейчас он составляет 2,62 рубля).

Условия кредитования останутся жесткими в первой половине года, считает ЕАБР. «На финансовом рынке сложилась нестандартная ситуация: с сентября 2020 г. ставки по банковским депозитам превышают стоимость кредитования», — отмечают в докладе. В январе средняя процентная ставка по новым срочным рублевым вкладам составила 13,1%, в то время как в июле она была 7,7%. Причина — рост девальвационных ожиданий, а следствие — снятие рублевых вкладов.

Банк напомнил также, что данный обзор носит информационный характер и не может расцениваться как рекомендация к покупке или продаже финансовых инструментов.