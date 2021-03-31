Белорусские и российские военные отрабатывают передислокацию в РФ - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Маневры мотострелков и танкистов Беларуси и России проходят на полигоне Мулино в Нижегородской области. Кадры тренировки показал телеканал "ВоенТВ".

На первом этапе контингент союзников отработал вопрос скрытного перемещения. Маневры намерено были перенесены в новый район. Марш бойцы отработали при поддержке зенитных подразделений: по легенде условный противник мог нанести удар с воздуха.

Во время следования техники маршрут тщательно исследовали инженеры-разведчики, которые также исследовали и вели разминирование путей.

На следующем этапе в течении двух дней военные организуют оборонительные позиции. А также будут вынуждены отбить нападение незаконного вооруженного формирования. Помимо этого необходимо будет покинуть район для того, чтобы восстановить боеспособность: восстановить и заправить технику, пополнить запасы вооружений.

Белорусских участников представляют военнослужащие из Слонима и Заслонова. Российские специалисты предоставили бронетехнику – боевые машины пехоты и танки Т-72Б3.

Ранее военные двух стран уже отработали практику борьбы с беспилотниками. А также выполнили учебные действия с боевой стрельбой: разведчики и десантники выполняли задания при поддержке бронетехники и артиллерийских систем.

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