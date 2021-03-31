ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусские и российские военные отрабатывают передислокацию в РФ - видео

31.03.2021 15:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Маневры мотострелков и танкистов Беларуси и России проходят на полигоне Мулино в Нижегородской области. Кадры тренировки показал телеканал "ВоенТВ".

На первом этапе контингент союзников отработал вопрос скрытного перемещения. Маневры намерено были перенесены в новый район. Марш бойцы отработали при поддержке зенитных подразделений: по легенде условный противник мог нанести удар с воздуха.

Во время следования техники маршрут тщательно исследовали инженеры-разведчики, которые также исследовали и вели разминирование путей.

На следующем этапе в течении двух дней военные организуют оборонительные позиции. А также будут вынуждены отбить нападение незаконного вооруженного формирования. Помимо этого необходимо будет покинуть район для того, чтобы восстановить боеспособность: восстановить и заправить технику, пополнить запасы вооружений.

Белорусских участников представляют военнослужащие из Слонима и Заслонова. Российские специалисты предоставили бронетехнику – боевые машины пехоты и танки Т-72Б3.

Ранее военные двух стран уже отработали практику борьбы с беспилотниками. А также выполнили учебные действия с боевой стрельбой: разведчики и десантники выполняли задания при поддержке бронетехники и артиллерийских систем.

Читайте также:

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские и российские военные проводят совместные тактические действия на полигоне в Нижегородской области.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дава, прощай: Бузову подловили на свидании с футболистом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by