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Дава, прощай: Бузову подловили на свидании с футболистом
31.03.2021 15:39 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российскую ведущую Ольгу Бузову заподозрили в романе с футболистом Артемом Зуевым: в сеть "слили" снимки со свидания пары.
После расставания с бойфрендом Бузова снова вошла в список самых завидных холостячек шоу-бизнеса. И хотя фанаты до конца не верили в окончательный разрыв пары и игнорировали букеты, которыми звезда хвасталась в Instagram, стоит признать очевидное: ведущая готова к новым отношениям.
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Это подтверждают снимки, опубликованные в Telegram-канале "Светские хроники": на редких кадрах Бузова идет на свидание с футболистом Артемом Зуевым,
Канал отмечает, что до этого спортсмен присутствовал на дне рождения певицы, после чего начал ухаживать за ней. А букеты из Instagram-сторис только подтверждают это.
Напомним, что недавно поклонников шокировала еще одна новость, связанная со звездой: экс-возлюбленный Бузовой женился на нотариусе.
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Пользователи социальных сетей активно обсуждают уникальные снимки с тайной встречи "поющей ведущей" и спортсмена, опубликованные в одном из Telegram-каналов.
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