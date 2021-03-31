Дава, прощай: Бузову подловили на свидании с футболистом

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российскую ведущую Ольгу Бузову заподозрили в романе с футболистом Артемом Зуевым: в сеть "слили" снимки со свидания пары.

После расставания с бойфрендом Бузова снова вошла в список самых завидных холостячек шоу-бизнеса. И хотя фанаты до конца не верили в окончательный разрыв пары и игнорировали букеты, которыми звезда хвасталась в Instagram, стоит признать очевидное: ведущая готова к новым отношениям.

Это подтверждают снимки, опубликованные в Telegram-канале "Светские хроники": на редких кадрах Бузова идет на свидание с футболистом Артемом Зуевым,

Канал отмечает, что до этого спортсмен присутствовал на дне рождения певицы, после чего начал ухаживать за ней. А букеты из Instagram-сторис только подтверждают это.

Напомним, что недавно поклонников шокировала еще одна новость, связанная со звездой: экс-возлюбленный Бузовой женился на нотариусе.

Читайте также: