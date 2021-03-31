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Компенсация за трон: принц Гарри получил тайное многомиллионное наследство

31.03.2021 15:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Принц Гарри не так прост как кажется на первый взгляд: стало известно о тайном наследстве, которое мятежнику оставила "королева-мать" Елизавета.

После "Мегзита" и переезда в США королевская семья перестала финансировать жизнь принца Гарри и Меган Маркл, о чем мятежники упомянули во время интервью Опре. Супруги жили за деньги леди Ди, умалчивая о наследстве от другого члена семьи.

Даже покинув дворец, принц Гарри остается владельцем внушительного капитала: со слов источника The Sun, помимо наследства матери, герцогу досталась большая часть денег прабабки - Елизаветы.

"Королева-мать" будто предвидела сложную судьбу младшего правнука и завещала ему финансовую подушку в умопомрачительные $19 миллионов.

Мать Елизаветы II рассудила так: после того, как принц Чарльз станет королем, его старший сын Уильям получит все имущество отца в Корнуолле. И тогда младший Гарри лишится практически всех привилегий.

"Королева-мать оставила Гарри материальную компенсацию за то, что Уильям будет королем", - отметил источник.

Принц Гарри не хочет расслабляться даже несмотря на внушительный счет в банке: он стал топ-менеджером стартапа и нашел еще одну работу.

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Помимо части состояния погибшей матери, мятежнику достался огромный кусок от капитала проницательной прабабушки.
 
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