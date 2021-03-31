|
Компенсация за трон: принц Гарри получил тайное многомиллионное наследство
31.03.2021 15:39 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Принц Гарри не так прост как кажется на первый взгляд: стало известно о тайном наследстве, которое мятежнику оставила "королева-мать" Елизавета.
После "Мегзита" и переезда в США королевская семья перестала финансировать жизнь принца Гарри и Меган Маркл, о чем мятежники упомянули во время
Даже покинув дворец, принц Гарри остается владельцем внушительного капитала: со слов источника The Sun, помимо наследства матери, герцогу досталась большая часть денег прабабки - Елизаветы.
"Королева-мать" будто предвидела сложную судьбу младшего правнука и завещала ему финансовую подушку в умопомрачительные $19 миллионов.
Мать Елизаветы II рассудила так: после того, как принц Чарльз станет королем, его старший сын Уильям получит все имущество отца в Корнуолле. И тогда младший Гарри лишится практически всех привилегий.
"Королева-мать оставила Гарри материальную компенсацию за то, что Уильям будет королем", - отметил источник.
Принц Гарри не хочет расслабляться даже несмотря на внушительный счет в банке: он стал топ-менеджером стартапа и нашел
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Помимо части состояния погибшей матери, мятежнику достался огромный кусок от капитала проницательной прабабушки.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)