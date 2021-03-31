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Банк из Евросоюза больше не даст Беларуси денег на реконструкцию трассы М7
31.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Средства будут искать из «дополнительных источников».
В 2019 году Европейский инвестиционный банк заключил с правительством Беларуси кредитное соглашение, согласно которому
Работы на трассе планировалось начать в августе прошлого года. Но сейчас стало известно, что европейский банк отказался финансировать проект. Об этом сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник
– Финансирование за счет средств Европейского инвестиционного банка по данному проекту приостановлено. В настоящее время правительством изыскиваются дополнительные источники финансирования.
По словам чиновника, в соответствии с государственной инвестиционной программой на 2021 год на реконструкцию «предусмотрено выделение белорусской составляющей в рамках проекта «Транспортное сообщество»: «Указанные средства будут направлены на подготовительные работы по реконструкции объекта».
Отметим, трассу М7 от Минска до Литвы в последний раз капитально ремонтировали больше 20 лет назад.
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Средства будут искать из «дополнительных источников».
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