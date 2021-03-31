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Банк из Евросоюза больше не даст Беларуси денег на реконструкцию трассы М7

31.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Средства будут искать из «дополнительных источников».

В 2019 году Европейский инвестиционный банк заключил с правительством Беларуси кредитное соглашение, согласно которому выделил свыше 100 миллионов евро на реконструкцию трассы М7 Минск—Ошмяны—граница Литовской республики. Из этой суммы почти 20,5 миллионов предполагалось пустить на модернизацию пункта пропуска «Каменный лог».

Работы на трассе планировалось начать в августе прошлого года. Но сейчас стало известно, что европейский банк отказался финансировать проект. Об этом сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник во время стрима с жителями региона:

 – Финансирование за счет средств Европейского инвестиционного банка по данному проекту приостановлено. В настоящее время правительством изыскиваются дополнительные источники финансирования.

По словам чиновника, в соответствии с государственной инвестиционной программой на 2021 год на реконструкцию «предусмотрено выделение белорусской составляющей в рамках проекта «Транспортное сообщество»:  «Указанные средства будут направлены на подготовительные работы по реконструкции объекта».

Отметим, трассу М7 от Минска до Литвы в последний раз капитально ремонтировали больше 20 лет назад.

 
Теги: Минск
 
 
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