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Герасименя: «Спорт в нашей стране является частью пропаганды диктатуры, а не здорового образа жизни»

31.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Белорусский фонд спортивной солидарности (БФСС) объявил о запуске кампании #СборнаяЗОЖ, призвав всех и каждого заняться спортом и отказаться от курения и алкоголя.

Герасименя: «Спорт в нашей стране является частью пропаганды диктатуры, а не здорового образа жизни»

Фото SOS.BY

По информации БФСС, в 2020 году бюджет Беларуси получил более $1 млрд от акцизов на сигареты и алкоголь. При этом ежегодно в нашей стране от болезней, связанных с курением, умирают около 15,5 тысяч человек, еще около 20 тысяч смертей каждый год напрямую связаны с употреблением алкоголя. Таким образом, у белорусов есть очень веская мотивация отказаться от вредных привычек.

О старте масштабной акции объявила руководитель фонда, трехкратная призер Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы по плаванию Александра Герасименя:

 – Оглядываясь назад, на 24 года президентства Лукашенко в НОК, что мы видим? Мы видим, как лишь несколько видов спорта пользуются привилегиями, в то время как другие вынуждены тренироваться в режиме экономии. Мы видим стаи чиновников, занимающие места врачей и массажистов на Олимпиадах. Мы видим, как спорт в нашей стране является частью пропаганды диктатуры, а не здорового образа жизни, воспитания спортивного духа и характера.

Но и это еще не все. Согласно World Population Review 2021 года, Беларусь занимает первое место по количеству потребляемого алкоголя. Не о таком чемпионстве мы мечтали.

Мы уже доказали себе и всему миру, что белорусы – самые мирные и креативные. Так давайте не остановимся на этом и покажем, что мы еще и самая здоровая нация!

…В национальную сборную Беларуси по здоровому образу жизни уже вошли олимпийские призеры Александра Герасименя и легкоатлет Алексей Кравченко, гимнастка Наталья Лещик, чемпионы мира по тайскому боксу Виталий Гурков и Сергей Скиба, дзюдоист Дмитрий Шершень, легкоатлетка Светлана Куделич, пловец Павел Санкович и многие другие.

Присоединиться к кампании спортсмены предложили всем желающим – независимо от возраста, роста и веса, пола и физических кондиций. Но самое первое условие – полностью отказаться от употребления алкоголя и курения на протяжении всей акции.

БФСС планирует провести в рамках акции онлайн и офф-лайн мастер-классы, тренировки по бегу, езде на велосипеде, предлагает организовывать спартакиады, матчи между дворами и совместные тренировки с соседями.

— Мы будем делать все, чтобы показать: нам с этим режимом не по пути, мы за здоровый образ жизни на деле, а не на словах, – подчеркнула Александра Герасименя.

Чтобы войти в #СборнуюЗОЖ, нужно заявить в своих социальных сетях, что ты в команде, поделиться своими результатами и отметить Фонд спортивной солидарности в сториз.

 
 
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Белорусские спортсмены запустили кампанию против вредных привычек.
 
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