Первый энергоблок БелАЭС включили в сеть

Первый энергоблок Белорусской АЭС под Островцом вновь включен в сеть после проведения регламентных работ.





Это произошло 31 марта в 14:42 с повышением мощности реакторной установки до номинальной, сообщили в Министерстве энергетики.

На первом блоке продолжат регламентные работы и испытания, включенные в программу этапа опытно-промышленной эксплуатации. В частности, сотрудники АЭС начали готовиться к проведению опробования оборудования энергоблока на номинальной мощности реакторной установки. К данным работам специалисты хотят приступить в середине апреля.