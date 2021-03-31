В какую сумму обходится бюджету и как устроен милицейский бус для слежки

Белорусские силовые органы получают сотни тысяч долларов на переоборудование автомобилей для слежки и прослушки. Чем нашпигованы такие авто и какие у них возможности, разбирались Naviny.by.



Белорусская милиция очень любит «мерседесы». Все же немецкое качество.

Год назад, 6 февраля 2020-го, МВД Беларуси объявило тендер, из которого следует, что нашей милиции нужна машина, переоборудованная под шпионскую, ничем «не выделяющаяся в общем транспортном потоке».

На работы по переоборудованию Mercedes-Benz Sprinter 324 из государственного бюджета было выделено 400 тысяч рублей. На тот момент эта сумма была эквивалентна 186 тысячам долларов. Чтоб узнать цену всего проекта, стоит добавить затраты на сам автомобиль и оборудование ( полный список оборудования, информация взята из открытого источника ).

О специфических возможностях машины для слежки мы расскажем ниже. Упомянем, что с ее помощью можно перехватывать и записывать телефонные разговоры, слушать и записывать на видео беседы на расстоянии, она оборудована дроном.

А для начала — о потребностях МВД, которые может удовлетворить это авто, а также любопытных деталях госзакупки.

А есть ли мальчик

Работы по переоборудованию автомобиля должны выполняться профессионально и без спешки. На задание заказчик из МВД отвел исполнителю восемь месяцев: 1 декабря 2020 года — таков был крайний срок поставки машины по адресу Департамента финансов и тыла МВД в Минске.

МВД дважды занималось вопросами переоборудования машин. В августе 2019 года (тендер на сумму 175 тысяч рублей), а также с февраля по март 2020 года. Второй заказ отличается от первого мелкими деталями и наличием шпионского дрона.

Обращает на себя внимание факт, что обе госзакупки признаны несостоявшимися по той причине, что на аукцион подал заявку только один исполнитель. Неизвестность судьбы госзаказа порождает сомнения: а довели ли милиционеры дело с переоборудованием «мерседеса» под шпионское авто до конца?

Есть основания полагать, что довели, причем дважды: 1) именно секретность машины обусловила сворачивание процедуры электронных торгов и закрытость участников процесса; 2) нежелание МВД делиться информацией по госзакупке со СМИ; 3) косвенные свидетельства членов ByPOL.

По нашим законам , признание аукциона несостоявшимся дает право МВД отказаться от проведения прозрачной госзакупки и сделать предложение напрямую исполнителю, сохранив его анонимность.

Редакция Naviny.by попыталась узнать в Департаменте финансов и тыла МВД судьбу этих госзакупок. Однако представитель заказчика просто перестал выходить на связь.

В ByPOL — демократическом объединении уволившихся сотрудников силовых ведомств — редакции Naviny.by подтвердили наличие таких либо аналогичных машин в распоряжении МВД Беларуси.

За кем следят

О персонах, за которыми следит, например, ГУБОПиК — одна из структур МВД — «Нашай Ніве» рассказывал подполковник милиции Станислав Лупоносов, уволившийся из органов и уехавший в Украину.

По его словам, организованных криминальных групп в Беларуси нет. Одно управление ГУБОПиК контролирует старых преступников и авторитетов, деятельность которых сведена к нулю.

Другое управление до политического кризиса кошмарило анархистов и фанатов, но «это пустая, надуманная работа».

Еще одно управление занимается «высокопоставленными госчиновниками. Следят за ними, ведут дела оперативного учета».

Не возникает сомнений в том, что структуры МВД следят и за «политическими» гражданами. Вспомним хотя бы скандал, когда запись телефонного разговора Елены Бондаренко — матери избитого до смерти за БЧБ-ленточки во дворе жилого дома Романа Бондаренко — попала в тв-передачу пропагандиста Азарёнка. В деле Автуховича, кино о котором было показано по госТВ, также есть перехваченные звонки по мобильной связи.

Что может шпионский «мерседес»

Рассмотрим начинку последнего, самого дорогого из опубличенных проекта МВД — переоборудование Mercedes-Benz Sprinter 324.

Внешний вид. Цвет машины не уточняется, в предыдущем госзаказе речь шла о серебристом авто той же марки.



Серебристый — один из базовых цветов для Mercedes-Benz Sprinter

Внешне эта машина почти ничем не выделяется из транспортного потока, за исключением трех деталей: «на внешней части кузова есть кабельный ввод, который утоплен в кузов и закрывается крышкой, минимально выделяющейся на фоне общей геометрии и цвета кузова», а также «мерседес» «укомплектован заземлителем (металлический штырь длиной не менее 60 см)».

Третья внешняя особенность — замаскированные видеокамеры. По периметру машины в четырех точках установлены четыре видеокамеры с ИК-подсветкой Dahua DH-IPC-MBW4431N-M12 или аналоги, по цвету не выделяющиеся на общем фоне машины. Еще одна фронтальная камера имеет ИК-прожектор, позволяющий обеспечить подсветку на расстояние не менее 30 метров.

На крыше машины установлена одна IP-видеокамера с ИК-подсветкой Dahua DH-IPC-MBW4431N-M12 или аналог. В крыше машины есть фальшборты, в которые спрятаны антенны радиосвязи. Окна задней части кузова фальшивые.

Внутреннее пространство, рабочие места, спецсредства. Для слежки в авто предусмотрено три рабочих места.

На пассажирском сиденье рядом с водителем — рабочее место оператора радиосвязи. То есть во время сбора информации в машине на переднем сиденье можно заметить сотрудника. Для него вместо магнитолы вмонтирован безвентиляторный панельный компьютер с тачскрином.



Стандартная кабина для модели Sprinter

Задачи специалиста и его местоположение для Naviny.by прокомментировал военный эксперт:

«Он сидит у окна, ведь задние и боковые окна фальшивые. Это нужно для того, чтобы ему было видно, в какую сторону направлять устройство для записи разговора, чтобы контролировать ситуацию. Плюс на приборном щитке может быть вмонтирована аппаратура, где он будет регулировать частоту приема и направление рупора, который обеспечивает захват аудиоинформации. То же прослушивание разговоров по телефонной сети GSM может входить в его задачи. Возможно, вопросы обеспечения связи с пунктом оперативного управления по каналам спецсвязи».

Два других рабочих места — в кузове, в специально оборудованном рабочем отсеке. Между кабиной и рабочим отсеком — перегородка в виде сдвигающейся шторы из плотной непрозрачной ткани.

Рабочий отсек, где происходит самое интересное, имеет звуко- и теплоизоляцию. Здесь оборудованы места для оператора ПТК (подвижного технического комплекса — так называют свою шпионскую машину в МВД) и оператора информационного обеспечения. Они руководят системами звуко- и видеозаписи и перехватом телефонных разговоров при помощи четырех ноутбуков.

В кузове есть техническая часть, попасть в которую можно через задние двери. Там находятся бензогенератор, а также лопата, топор и пила.

Из необычного — в машине под замком хранятся четыре сумки со спецсредствами, видимо, имеются в виду газовые баллончики, дубинки, наручники и огнестрельное оружие. Две большие — весом по 10 кг каждая (400/400/700 мм), две поменьше — весом по 8 кг каждая (200/400/500 мм).

В авто есть обогреватель, система кондиционирования, мощная система энергообеспечения. Так как нужно наладить бесперебойную работу большого количества оборудования, ПТК оборудован автономными источниками питания.

От бензогенератора машина может работать до 12 часов, от внешней сети электропитания и собственного двигателя — до 24 часов, от батарей машина на полной мощности может работать до двух часов.

Система видеозаписи. Запись видео идет на автомобильный видеорегистратор, к которому подключены камеры по периметру, на лобовом окне и на крыше авто. Сотрудники могут просматривать видео в режиме реального времени.

Милиция может осуществлять контроль объектов и территории с применением выносных постов видеонаблюдения (максимальная удаленность от машины — 50 метров, 2 часа автономной работы) и видеокамеры, установленной на мачте (высота подъема не менее 6 метров, установлена внутри технического отсека с герметичной врезкой в крышу).

При необходимости сотрудники могут запустить дрон с камерой.

Система телефонной и радиосвязи. Телефонная связь в машине обеспечивается собственной мини-АТС, которая может принять два номера телефонной сети общего пользования, работать с двумя голосовыми каналами операторов связи GSM. При этом должна обеспечиваться «одновременная запись разговоров не менее 20 абонентов (хранение записей допускается на внешнем носителе информации)».

Радиосвязь представлена разными типами средств. Речь идет о системах, которые будут принимать сигналы из оперативного отдела или перехватывать другие сигналы.

В машине есть рации Motorola, в милиции повсеместно ими пользуются для связи друг с другом. Радиостанции нужны для связи с оперативником на месте: например, ходит по периметру тихарь, у которого микрофон в ухе — это для связи с ним. Также рации нужны для связи с оперативной службой из штаба: куда ехать, за кем смотреть.

На крыше есть выдвижная антенна, которая нужна для радиосвязи на дальних расстояниях, поясняет военный эксперт:

«Если они, грубо говоря, из Минска поехали в Столбцы, то для связи с оперативным центром нужна коротковолновая станция. Приехал автомобиль, предположим, в Колосово в лес. Для связи с Минском используют эту антенну, чтобы не пользоваться открытыми средствами связи, например, телефонами. От кого прятаться? От конкурирующих организаций, от других силовых структур, которые следят друг за другом. Информация, получаемая из разных источников, интерполируется, складывается, тогда есть возможность получить объективную картину».