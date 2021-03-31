ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Дефицит госбюджета достиг 1,3 млрд рублей - почти 10 млрд ушло на Лукашенко и чиновников

31.03.2021 16:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Дефицит госбюджета Беларуси за январь-февраль 2021 года достиг величины в 1,3 млрд. рублей.

Доходы госбюджета составили 3,8 млрд. рублей, или 16,3% уточненного годового плана, расходы составили 5,1 млрд. рублей, или 17,7%, - сообщил Минфин РБ. Таким образом, дефицит бюджета Беларуси за отчетный период достиг 1,3 млрд. рублей.

Доходы бюджета сектора государственного управления за январь-февраль 2021 года сложились в сумме 8,47 млрд. рублей, или 15,7 процента уточненного годового плана.

Поступление НДС составило 2,6 млрд. рублей, или 19,1 процента уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 30 млн. рублей, или 0,9 процента уточненного годового плана. 

Акцизы поступили в сумме 0,5 млрд. рублей (это бензин, алкоголь и сигареты), или 17,6 процента уточненного годового плана. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 0,7 млрд. рублей, или 18,6 процента уточненного годового плана.

По состоянию на 1 марта 2021 года задолженность по налогам и сборам составила 157,6 млн. рублей.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-февраль 2021 года составили 9,84 млрд. рублей, или 16,6 процента уточненного годового плана.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дефицит госбюджета Беларуси за январь-февраль 2021 года достиг величины в 1,3 млрд. рублей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Банк из Евросоюза больше не даст Беларуси денег на реконструкцию трассы М7
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by