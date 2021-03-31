Об этом он сообщил в своем Instagram.













"Я не еду на «Славянский базар».





Я продолжаю комментировать «Евровидение»!





«Славянский базар». Я более 10 лет был ведущим этого мероприятия от Украины. Все эти годы это была история о музыке. Вплоть до этого года, когда ситуация в Беларуси напряглась настолько, что вряд ли фестиваль может остаться в стороне от политики. Я не еду в Витебск и сообщил об этом организаторам.





До встречи в эфирах в Украине и для Украины!", - написал Тимур







