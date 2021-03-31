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Многолетний ведущий "Славянского базара" отказался вести шоу
Источник материала: Партизан
Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко, много лет бывший одним из ведущих «Славянского базара», в этом году отказался вести шоу.
Об этом он сообщил в своем Instagram.
"Я не еду на «Славянский базар».
Я продолжаю комментировать «Евровидение»!
«Славянский базар». Я более 10 лет был ведущим этого мероприятия от Украины. Все эти годы это была история о музыке. Вплоть до этого года, когда ситуация в Беларуси напряглась настолько, что вряд ли фестиваль может остаться в стороне от политики. Я не еду в Витебск и сообщил об этом организаторам.
До встречи в эфирах в Украине и для Украины!", - написал Тимур
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Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко, много лет бывший одним из ведущих «Славянского базара», в этом году отказался вести шоу.
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