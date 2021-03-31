Банк Гуцериевых в Беларуси удвоил годовую прибыль

У банка существенно выросли доходы по операциям с инвалютой, а также комиссионные и процентные доходы.





Как сообщалось, компания назначила по итогам года совсем небольшие дивиденды. При этом 2020 год стал первым годом, когда банк работает как частная компания, а не госактив.





Более 99% акций купила компания Beristore Holdings Limited (Кипр), которая принадлежит Саиду Гуцериеву.