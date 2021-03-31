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Банк Гуцериевых в Беларуси удвоил годовую прибыль

31.03.2021 16:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Паритетбанк, который принадлежит семье Гуцериевых, отчитался за 2020 год. Прибыль составила более 1,1 млн рублей. Годом ранее — 582 тыс.

У банка существенно выросли доходы по операциям с инвалютой, а также комиссионные и процентные доходы.

Как сообщалось, компания назначила по итогам года совсем небольшие дивиденды. При этом 2020 год стал первым годом, когда банк работает как частная компания, а не госактив. 

Более 99% акций купила компания Beristore Holdings Limited (Кипр), которая принадлежит Саиду Гуцериеву.
 
 
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Паритетбанк, который принадлежит семье Гуцериевых, отчитался за 2020 год. Прибыль составила более 1,1 млн рублей. Годом ранее — 582 тыс.
 
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