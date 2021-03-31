В центре Минска столкнулись троллейбус и две легковушки

Источник материала: Tut.by

Троллейбус и два автомобиля столкнулись на столичной улице Немига, сообщили в ГАИ Минска.





По информации инспекторов, около 13.25 30-летний водитель троллейбуса ехал по Немиге со стороны Городского Вала в направлении проспекта Победителей. Из-за несоблюдения дистанции он врезался в Kia, в результате чего последний отбросило на Mercedes.

В аварии никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.





Как сообщили в « Минсктрансе », из-за ДТП останавливалось движения троллейбусных маршрутов № 12, 29, 37, 40, 46 и 53. Движение было возобновлено в 13.41.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм , вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive .