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В центре Минска столкнулись троллейбус и две легковушки

31.03.2021 16:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Троллейбус и два автомобиля столкнулись на столичной улице Немига, сообщили в ГАИ Минска.


По информации инспекторов, около 13.25 30-летний водитель троллейбуса ехал по Немиге со стороны Городского Вала в направлении проспекта Победителей. Из-за несоблюдения дистанции он врезался в Kia, в результате чего последний отбросило на Mercedes.

В аварии никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.


Как сообщили в «Минсктрансе», из-за ДТП останавливалось движения троллейбусных маршрутов № 12, 29, 37, 40, 46 и 53. Движение было возобновлено в 13.41.

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Теги: Минск
 
 
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В аварии никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.
 
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