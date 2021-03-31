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В центре Минска столкнулись троллейбус и две легковушки
Источник материала: Tut.by
Троллейбус и два автомобиля столкнулись на столичной улице Немига,
По информации инспекторов, около 13.25 30-летний водитель троллейбуса ехал по Немиге со стороны Городского Вала в направлении проспекта Победителей. Из-за несоблюдения дистанции он врезался в Kia, в результате чего последний отбросило на Mercedes.
В аварии никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.
Как сообщили в «
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В аварии никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.
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