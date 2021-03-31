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Белорусские военные проводят учения на российской бронетехнике

31.03.2021 16:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусские механизированные части совместно с российскими продолжают учения на полигоне Мулино Нижегородской области. Видео тренировки опубликовало на своем YouTube-канале ВоенТВ.

В ходе маневров союзники совершили марш под прикрытием средств ПВО, отработали вопросы инженерной разведки и разминирования путей следования.

В ближайшие дни военнослужащие будут готовиться к обороне.

Белорусский контингент составлен из танкистов и мотострелков из Слонима и Заслоново, работают они на российских танках Т-72Б3 и боевых машинах БМП-2.

 
 
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