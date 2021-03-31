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Белорусские военные проводят учения на российской бронетехнике
Источник материала: Tut.by
Белорусские механизированные части совместно с российскими продолжают учения на полигоне Мулино Нижегородской области. Видео тренировки
В ходе маневров союзники совершили марш под прикрытием средств ПВО, отработали вопросы инженерной разведки и разминирования путей следования.
В ближайшие дни военнослужащие будут готовиться к обороне.
Белорусский контингент составлен из танкистов и мотострелков из Слонима и Заслоново, работают они на российских танках Т-72Б3 и боевых машинах БМП-2.
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Маневры проходят в Нижегородской области.
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