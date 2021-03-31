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В банкоматах разных городов заметили новые банкноты. Спросили у Нацбанка, что это значит
Источник материала: Tut.by
Белорусы стали выкладывать в соцсетях фото новеньких купюр, которые они сняли в банкоматах, появляются такие подборки и в телеграм-каналах. Многие переживают, означает ли это, что в Беларуси
Одна из таких подборок была на днях
— Нацбанк осуществляет постоянную замену ветхих денежных знаков на новые. Изношенные банкноты изымаются из обращения, — комментируют в Нацбанке. — Поэтому в банкоматах могут появляться как ранее обращавшиеся денежные знаки, так и не обращавшиеся, с идеальной степенью сохранности. При этом дополнительная эмиссия наличных денег не проводится, то есть взамен выводимых из обращения старых купюр вводится равное количество новых денежных знаков.
В Нацбанке рассказывают, что сортировку денег на годные и ветхие осуществляют банки. Годные отправляются в дальнейший оборот, ветхие сдаются в Нацбанк, где они уничтожаются.
— Срок жизни банкнот варьируется от 1 до 3 лет в зависимости от номинала. Крупные номиналы могут жить до 5 лет. Безусловно, банкноты меньших номиналов — 5, 10 рублей — наиболее популярны в расчетах, чаще обращаются и за счет этого быстрее выходят из строя, признаются ветхими и подлежат уничтожению. Общие подходы такие же, как во всем мире.
Так же дела обстоят и с монетами: они тоже могут утрачивать физические свойства и признаваться поврежденными.
— Если это происходит, монеты изымаются из обращения таким же путем и поступают в Нацбанк. Но учитывая, что срок жизни изделий из металла больше, служат они дольше, чем бумажные банкноты, — добавляют в Нацбанке.
Ранее регулятор рассказывал, что в 2019 году были
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Там рассказали, что Нацбанк осуществляет постоянную замену ветхих денежных знаков на новые, и это как раз тот случай.
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