В банкоматах разных городов заметили новые банкноты. Спросили у Нацбанка, что это значит

Источник материала: Tut.by

Белорусы стали выкладывать в соцсетях фото новеньких купюр, которые они сняли в банкоматах, появляются такие подборки и в телеграм-каналах. Многие переживают, означает ли это, что в Беларуси включили печатный станок. FINANCE.TUT.BY попросил Нацбанк прокомментировать появление в банкоматах такого количества новых купюр.



Фото: телеграм-канал «Ник и Майк»

Одна из таких подборок была на днях опубликована в телеграм-канале «Ник и Майк». Его авторы сообщают, что подписчики присылали фото новых купюр разного номинала, снятых в банкоматах в разных населенных пунктах: Могилев, Бобруйск, Минск, Пинск, Гродно, Мозырь, Солигорск, Брест, Жодино, Жлобин, Лида, Новополоцк, Барановичи, Борисов, Бобруйск, Речица. На некоторых банкнотах видно, что даже их серийные номера идут по порядку.



Фото: телеграм-канал «Ник и Майк»



Фото: телеграм-канал «Ник и Майк»

— Нацбанк осуществляет постоянную замену ветхих денежных знаков на новые. Изношенные банкноты изымаются из обращения, — комментируют в Нацбанке. — Поэтому в банкоматах могут появляться как ранее обращавшиеся денежные знаки, так и не обращавшиеся, с идеальной степенью сохранности. При этом дополнительная эмиссия наличных денег не проводится, то есть взамен выводимых из обращения старых купюр вводится равное количество новых денежных знаков.

В Нацбанке рассказывают, что сортировку денег на годные и ветхие осуществляют банки. Годные отправляются в дальнейший оборот, ветхие сдаются в Нацбанк, где они уничтожаются.

— Срок жизни банкнот варьируется от 1 до 3 лет в зависимости от номинала. Крупные номиналы могут жить до 5 лет. Безусловно, банкноты меньших номиналов — 5, 10 рублей — наиболее популярны в расчетах, чаще обращаются и за счет этого быстрее выходят из строя, признаются ветхими и подлежат уничтожению. Общие подходы такие же, как во всем мире.

Так же дела обстоят и с монетами: они тоже могут утрачивать физические свойства и признаваться поврежденными.

— Если это происходит, монеты изымаются из обращения таким же путем и поступают в Нацбанк. Но учитывая, что срок жизни изделий из металла больше, служат они дольше, чем бумажные банкноты, — добавляют в Нацбанке.

Ранее регулятор рассказывал, что в 2019 году были допечатаны обновленные банкноты номиналом 5 и 10 рублей. Они начали вводиться в обращение с 20 мая 2019 года и были допечатаны из-за вывода из обращения ветхих банкнот и оптимизации защитного комплекса находящихся в обращении банкнот. В 2020 году в обращение были введены обновленные купюры номиналом 20 и 50 рублей.