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В Гомеле за обман покупателей фермерское хозяйство лишилось права торговать на рынке

31.03.2021 16:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Продавец на Давыдовском рынке обвешивала покупателей. Женщина работала от фермерского хозяйства и пользовалась хитро «модернизированными» весами. На днях ее поймали за руку — и теперь фермеру придется уйти с рынка, сообщает городской журнал «Белка».


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Нарушение установили работники штатной контрольно-ревизионной службы рынка «Кирмаш». Продавцу предложили взвесить килограммовую гирю контролеров — а весы показали 1,1 кг. То есть они были «подкручены». Получается, каждый покупатель продукции этого хозяйства платил за кило товара как за 1,1 кг, за два кило — как за 2,2 и далее по нарастающей.

Это уже второе официальное предупреждение хозяйству: первое ему выдали за нарушение порядка лабораторного контроля. В итоге договор на торговое место с производителем не продлен, с 1 апреля он не имеет права торговать на рынках «Кирмаша».

 
 
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Продавцу предложили взвесить килограммовую гирю контролеров - весы показали 1,1 кг.
 
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