ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Можете найти ящерицу на этом фото? Непростой тест на внимательность

31.03.2021 16:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Англеа Б. Рамирез из города Шарлотт американского штата Северная Каролина опубликовала у себя в Facebook фото, которое показало, насколько идеально способны маскироваться ящерицы. А вы сможете найти это создание на фото ниже?


Фото: Anglea B Ramirez

Как рассказывает The Sun, Англеа Б. Рамирез сфотографировала маленькую зеленую рептилию у себя в саду, выложила снимок в Facebook и призвала своих подписчиков попробовать найти ящерицу.

Но это удалось далеко не всем. Если вы тоже не можете найти это создание, нажмите на плюсик ниже.

Нажмите, чтобы увидеть фото


Эта ящерица — североамериканский красногорлый анолис. Этот вид довольно распространен в Северной Каролине. Ящерицы способны менять свой окрас на различные оттенки от коричневого до зеленого. Эти существа даже получили прозвище «американский хамелеон» за свои способности к маскировке.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эти ящерицы способны менять свой окрас на различные оттенки от коричневого до зеленого.
 
Новости дня
Новости разные
 
Камэры на Акрэсьціна заліваюць канцэнтраванай хлёркай. «Зачынялі «кармушку», закрывалі ўвесь кісларод»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by