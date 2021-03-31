Можете найти ящерицу на этом фото? Непростой тест на внимательность

Источник материала: Tut.by

Англеа Б. Рамирез из города Шарлотт американского штата Северная Каролина опубликовала у себя в Facebook фото, которое показало, насколько идеально способны маскироваться ящерицы. А вы сможете найти это создание на фото ниже?



Фото: Anglea B Ramirez

Как рассказывает The Sun, Англеа Б. Рамирез сфотографировала маленькую зеленую рептилию у себя в саду, выложила снимок в Facebook и призвала своих подписчиков попробовать найти ящерицу.

Но это удалось далеко не всем. Если вы тоже не можете найти это создание, нажмите на плюсик ниже.

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Эта ящерица — североамериканский красногорлый анолис. Этот вид довольно распространен в Северной Каролине. Ящерицы способны менять свой окрас на различные оттенки от коричневого до зеленого. Эти существа даже получили прозвище «американский хамелеон» за свои способности к маскировке.